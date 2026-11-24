El exdirector técnico de Boca es el elegido por la dirigencia ferroviaria para conducir al equipo en la temporada 2027 de la Liga Profesional.

Hoy 18:24

Central Córdoba comienza a definir su futuro deportivo y tiene prácticamente encaminada la llegada de Claudio Úbeda como nuevo entrenador del primer equipo. El exdirector técnico de Boca es el elegido por la dirigencia ferroviaria para afrontar la temporada 2027 de la Liga Profesional de Fútbol.

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Si bien inicialmente se manejaba la posibilidad de que Úbeda firmara su contrato durante esta semana y posteriormente fuera presentado de manera oficial, los tiempos previstos cambiaron en las últimas horas.

Según confirmaron fuentes de la dirigencia de Central Córdoba a Somos Deporte, la presentación del flamante entrenador se realizaría la próxima semana, debido a que actualmente se encuentra resolviendo algunas cuestiones personales antes de concretar su arribo al club santiagueño.

De esta manera, el Ferroviario deberá esperar algunos días más para oficializar la llegada del técnico que estará al frente del nuevo proyecto deportivo.

Por el momento, no se confirmó una fecha exacta para la presentación ni para la firma del contrato, aunque la intención de la dirigencia es avanzar con su incorporación durante los próximos días.

Así, Claudio Úbeda se perfila para iniciar una nueva etapa en Central Córdoba, que ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en la Liga Profesional.