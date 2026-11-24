El Xeneize tendrá un recibimiento especial este miércoles en la previa del encuentro ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 18:42

Boca Juniors volverá a reencontrarse con sus hinchas este miércoles en La Bombonera tras la consagración en la Copa Sudamericana 2026. La dirigencia prepara una celebración especial en el marco del encuentro ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

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Luego de vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el Xeneize tendrá la oportunidad de compartir la conquista con su público.

Entre las iniciativas previstas para el recibimiento se encuentra el despliegue de una bandera gigante sobre el campo de juego, mientras que también se evalúa la utilización de pirotecnia y un espectáculo de luces.

Además, una vez finalizado el encuentro ante la Lepra mendocina, el plantel podría realizar la tradicional vuelta olímpica con el trofeo continental, especialmente si consigue avanzar a los cuartos de final del campeonato.

De todas maneras, los festejos serán moderados, ya que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene importantes objetivos deportivos por delante.

Además de buscar la consagración en el Torneo Clausura, Boca deberá afrontar el próximo miércoles la final de la Copa Argentina ante Platense, en un cierre de temporada que podría sumar nuevas conquistas a sus vitrinas.