El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que todavía no están dadas las condiciones para confirmar una recesión técnica y pidió esperar los datos oficiales del PBI del tercer trimestre.

Hoy 18:21

En medio de los indicadores que muestran una desaceleración de la actividad económica, el Gobierno nacional salió a rechazar que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica y sostuvo que espera una recuperación en los próximos meses. La postura fue expresada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario señaló que todavía no existen datos definitivos para confirmar dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI) y remarcó que será necesario esperar hasta diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique los resultados correspondientes al tercer trimestre.

“Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre”, explicó Ravier.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Indec difundiera los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró una suba del 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, el indicador no logró revertir la caída acumulada durante los dos trimestres anteriores.

Desde el oficialismo sostienen que las cifras mensuales no permiten anticipar necesariamente el resultado definitivo del PBI. En ese sentido, Ravier consideró que el estimador puede subestimar el peso de la economía informal y aseguró que todavía existe margen para que el resultado trimestral sea diferente al que proyectan algunos analistas.

Por otra parte, el vocero reconoció que el crecimiento económico se encuentra por debajo de las expectativas iniciales del Gobierno. Mientras las proyecciones originales rondaban el 3%, actualmente el Ejecutivo calcula una expansión cercana al 1% para 2026.

“Hoy, efectivamente, la tasa de crecimiento es más baja de lo que nos gustaría, pero no estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado”, afirmó el funcionario. También sostuvo que los indicadores actuales muestran una situación mejor que la registrada en diciembre de 2023.

Durante la conferencia, Ravier volvió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó versiones sobre una posible salida del funcionario. Además, defendió el ordenamiento fiscal, monetario y cambiario impulsado por la administración de Javier Milei.

En relación con el rumbo económico, el vocero descartó modificaciones sustanciales en el programa oficial y ratificó la continuidad de la política de equilibrio fiscal y de restricción monetaria. También señaló que el Gobierno buscará impulsar nuevas medidas para reducir costos logísticos, burocráticos y tributarios.

Entre las herramientas mencionadas por el Ejecutivo aparecen el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), su posible ampliación mediante el denominado Súper RIGI y una reducción de impuestos para mejorar la competitividad de las empresas.

Finalmente, Ravier confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso, aunque aclaró que todavía no estaban definidos el calendario ni el temario definitivo. El Presupuesto 2027 continuará formando parte de las discusiones legislativas.