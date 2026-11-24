El intendente participó de la ceremonia conmemorativa realizada en el Paseo Árabe “Dr. Abraham Camilo Brahim” de nuestra ciudad.

Hoy 18:56

El acto también contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Silva Neder; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera; y el presidente de la Federación de Entidades Argentino-Árabes y de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, Eden Habel Zapag; entre otras autoridades e instituciones educativas e intermedias.

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La ceremonia constituyó un espacio de encuentro y reconocimiento a la comunidad libanesa, destacando el valor de sus raíces culturales, sus tradiciones y el importante aporte de sus integrantes al crecimiento y desarrollo de Santiago del Estero.