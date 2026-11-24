El Albo visitará al conjunto catamarqueño por la vuelta de las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 19:03

Central Argentino ya conoce la programación del encuentro de vuelta de las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, en el que buscará sellar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

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El conjunto bandeño visitará a Villa Cubas de Catamarca este domingo 29 de noviembre, desde las 17:45 horas, en el estadio Bicentenario, donde se definirá la serie.

El Albo llegará a la revancha con ventaja tras imponerse por 2-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Osvaldo Juárez de La Banda.

En aquel compromiso, Alan Herrera adelantó al conjunto catamarqueño, pero Yael Aranda se convirtió en la figura de la noche al marcar los dos goles que le permitieron a Central Argentino dar vuelta el resultado.

Con este panorama, al conjunto bandeño le alcanzará con un empate para meterse en la final de la Región Centro. En caso de perder por un gol de diferencia, la clasificación se definirá mediante los penales.

Central Argentino buscará dar un nuevo paso en su ilusión de conseguir el ascenso al Torneo Federal A, en una exigente presentación fuera de casa.