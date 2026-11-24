Los de Maresca estuvieron dos veces abajo en el marcador, pero reaccionaron y terminaron igualando 2-2 en el Etihad. El argentino fue titular y salió en el segundo tiempo.

Hoy 19:10

El Manchester City empató 2-2 ante Napoli en el Etihad Stadium, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Champions League que tuvo cuatro goles en el complemento y un polémico final.

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El primer tiempo fue discreto, con el conjunto inglés dominando la posesión de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. Por su parte, el equipo italiano generó las situaciones más claras y logró romper la paridad en la segunda mitad.

Rasmus Hojlund abrió el marcador para Napoli, pero los Ciudadanos reaccionaron y alcanzaron la igualdad a través de Ayyoub Bouaddi, tras una jugada en la que participó Jérémy Doku.

La visita volvió a ponerse en ventaja gracias a Noa Lang, quien aprovechó una asistencia de Leonardo Spinazzola. Sin embargo, el City encontró el empate definitivo por intermedio de Rayan Cherki, que definió dentro del área después de un preciso pase de Iliman Ndiaye.

La polémica se instaló en el cierre del encuentro, cuando el árbitro señaló el final pese a que la pantalla gigante del estadio indicaba que todavía restaban 25 segundos de juego. En contrapartida, el reloj de la transmisión televisiva mostraba que ya se habían cumplido los dos minutos de adición.

La decisión provocó los silbidos y reclamos de los simpatizantes locales, aunque el árbitro mantuvo su determinación y el encuentro terminó con un reparto de puntos entre Manchester City y Napoli.