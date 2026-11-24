La decisión fue tomada por el Consejo Directivo durante una reunión extraordinaria realizada de manera virtual, tras varios días de controversia y cuestionamientos. El acto estaba previsto para el próximo 10 de diciembre e incluía la instalación de una escultura en la sede universitaria.

Hoy 19:52

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió dejar sin efecto el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre, luego de una reunión extraordinaria de su Consejo Directivo.

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El encuentro se realizó este martes a través de Zoom y fue convocado por la decana Ana Arias ante la controversia que generó la iniciativa dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Durante la reunión, los integrantes del Consejo Directivo votaron una resolución para derogar la medida que había aprobado la actividad. Entre los argumentos expuestos, señalaron que la propuesta no había sido «debatida en profundidad» y que había generado distintas «controversias».

El homenaje contemplaba la instalación de una escultura en uno de los patios de la facultad y había sido impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. La actividad también incluía palabras de Mario Santucho, hijo del dirigente santiagueño.

La iniciativa había generado cuestionamientos de autoridades de la UBA, sectores políticos y representantes del Gobierno nacional, que habían solicitado que se dejara sin efecto el reconocimiento.

Entre las voces contrarias se expresó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, mientras que también hubo presiones de decanos de otras facultades para que se revisara la decisión.

Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, había presentado un pedido formal al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para evitar que se concretara el homenaje. Además, solicitó que se evaluaran posibles sanciones para quienes promovieron la convocatoria.

En un primer momento, desde el Rectorado habían señalado que respetarían la libertad de cátedra y no impedirían la actividad. Sin embargo, posteriormente modificaron su postura y anticiparon que analizaban adoptar alguna medida de oposición al reconocimiento, en medio de las repercusiones que generó la propuesta.