La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que el oficialismo cuenta con los respaldos necesarios para avanzar con el proyecto este jueves. La iniciativa establece la suspensión de las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Hoy 20:14

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró confiada en que el oficialismo conseguirá aprobar este jueves la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Los votos están para la reforma electoral el jueves”, aseguró la senadora durante una entrevista con Bloomberg News, en la que defendió la iniciativa y explicó los argumentos del oficialismo para modificar el calendario electoral.

Según Bullrich, uno de los principales objetivos es reducir la extensión de los procesos electorales y evitar que la actividad política condicione durante tantos meses el funcionamiento del país. “El país vive en elecciones todo el tiempo, eso no está bien. Por eso, acortar una de las vueltas, que son las PASO, significa que al menos a nivel nacional el proceso electoral no empieza hasta septiembre”, sostuvo.

La legisladora también cuestionó el funcionamiento actual de las primarias y consideró que, en distintas oportunidades, se convirtieron en una instancia electoral adicional sin competencia real entre candidatos de un mismo espacio político.

“Muchas veces, en las PASO nadie competía contra nadie y se transformaban en un sistema electoral de tres vueltas”, expresó. En contraposición, mencionó el modelo de Estados Unidos, donde los partidos organizan sus propios procesos de selección de candidatos.

Además de la suspensión de las primarias, Bullrich manifestó su preferencia por unificar las fechas de las elecciones nacionales y provinciales. “Me gustaría que el país tuviera un día de elecciones como tienen en Brasil. Aquí, cada provincia separa sus elecciones y las hace cuando quiere”, señaló.

Los cambios que contempla la reforma electoral

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado después de una extensa negociación entre el oficialismo y los bloques aliados. El acuerdo incluyó modificaciones al texto original, entre ellas la eliminación del artículo que habilitaba las listas colectoras.

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, la incorporación de modificaciones al régimen de Ficha Limpia y cambios en la distribución de los espacios de publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación.

También se proponen modificaciones en la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur y en la organización de los debates presidenciales, que quedarían previstos para una eventual segunda vuelta electoral.

Con el dictamen firmado por 11 senadores, el oficialismo quedó en condiciones de llevar la iniciativa al recinto. Si consigue la aprobación de la Cámara alta, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en Diputados.

La sesión de este jueves será clave para las aspiraciones del oficialismo, que busca modificar las reglas electorales antes del inicio del calendario político de 2027.