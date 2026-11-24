Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó 12.374 puestos de trabajo menos y 388 empleadores que dejaron de registrar personal entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. La construcción, el comercio y el transporte aparecen entre los sectores más afectados.

Hoy 20:13

El mercado laboral de Santiago del Estero registró una importante contracción desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la provincia perdió 12.374 puestos de trabajo registrados y contabilizó 388 empleadores menos, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

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El relevamiento, titulado "Análisis de la dinámica laboral y empresarial en la provincia de Santiago del Estero", muestra una reducción tanto del empleo formal como de la cantidad de unidades productivas con trabajadores registrados. Los números reflejan una contracción del entramado empresarial y laboral en comparación con la situación previa al cambio de gobierno.

El comercio fue la actividad que más empleadores perdió, con 150 casos menos respecto de noviembre de 2023, de acuerdo con el desglose sectorial disponible hasta julio de 2026. Le siguieron la construcción, con 65 bajas; el transporte y almacenamiento, con 55; y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una disminución de 51 empleadores.

En términos porcentuales, la construcción encabezó la caída de empleadores, con un retroceso del 20,8%, uno de los indicadores más significativos del deterioro registrado en el sector.

Los sectores que más puestos de trabajo perdieron

Al analizar la evolución del empleo por actividad económica, la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria encabezó la pérdida de trabajadores en julio de 2026, con 5.366 puestos menos en comparación con noviembre de 2023.

La construcción también mostró un fuerte retroceso, con 3.424 empleos perdidos. Detrás se ubicaron el transporte y almacenamiento, con 1.689 puestos menos, y la industria manufacturera, con una reducción de 845 trabajadores.

El informe también identificó diferencias según el tamaño de las empresas. Las firmas de hasta 500 trabajadores concentraron la mayor cantidad de empleadores que dejaron de registrar personal. Sin embargo, las compañías con más de 500 empleados explicaron el 75,5% de la reducción total de puestos de trabajo contabilizada hasta julio de 2026.

En ese segmento se perdieron 9.276 empleos, frente a los 3.015 correspondientes a empresas de menor tamaño, lo que evidencia una mayor incidencia de las grandes compañías en la reducción del empleo formal durante el período analizado.

De esta manera, los datos del CEPA muestran un escenario de contracción del empleo registrado y de la actividad empresarial en Santiago del Estero desde noviembre de 2023.

El relevamiento toma como referencia los registros de empleadores y trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Por lo tanto, las cifras corresponden específicamente al universo de empleo formal comprendido dentro de ese sistema y no representan la totalidad de las personas ocupadas en la provincia.