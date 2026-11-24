La especialista en moda Mery Folgar reveló en televisión cuáles serían las pautas de vestimenta para los invitados a la boda del próximo 19 de diciembre. La propuesta incluiría brillos, transparencias y looks inspirados en la Met Gala.

Hoy 20:34

A menos de un mes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comienzan a generar expectativa por los detalles de una de las celebraciones más esperadas del mundo del espectáculo. Esta vez, la atención estuvo puesta en el posible código de vestimenta que deberán respetar los invitados a la boda, prevista para el 19 de diciembre.

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La información fue revelada por la especialista en moda Mery Folgar, durante su participación en La mañana de Lape, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe por América. Allí contó que accedió a referencias sobre la estética que tendría el evento, aunque aclaró que no mostraría el material original para preservar a sus fuentes.

Brillos, transparencias y looks inspirados en la Met Gala

Según explicó Folgar, la propuesta para las mujeres tendría una impronta de alfombra roja, con referencias a la Met Gala y a las tendencias de los años 90 y principios de los 2000.

Entre las prendas y estilos mencionados aparecen vestidos metalizados, transparencias, encajes, puntillas y detalles lenceros. La idea sería apostar por looks llamativos, con diferentes texturas y tonalidades, sin establecer un único color obligatorio.

“Acá es red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood”, describió la especialista al presentar algunas imágenes de referencia durante el programa.

Qué ropa deberían usar los hombres en el casamiento

El posible dress code también contemplaría indicaciones para los invitados masculinos. De acuerdo con Folgar, la propuesta incluiría trajes descontracturados, con la posibilidad de utilizar corbata o prescindir de ella.

La intención sería mantener una combinación entre elegancia y un estilo juvenil, con prendas formales pero sin una apariencia demasiado rígida.

“La idea es que sea canchero, Met Gala, con onda, juvenil”, resumió la especialista sobre el concepto que habrían elegido los novios.

Además, explicó que este tipo de pautas suelen responder a una planificación estética de la celebración, especialmente cuando se busca mantener una misma línea visual en las fotografías y los videos del evento.

Una boda con referencias a películas de Disney

Durante el programa también trascendió otro detalle sobre la organización de la fiesta. Según contó Folgar, la celebración habría sido pensada como un espectáculo y tendría referencias a tres películas de Disney vinculadas con la historia de amor de Tini y De Paul.

Sin embargo, la especialista no reveló cuáles serían los títulos elegidos ni brindó mayores precisiones sobre cómo estarían incorporados esos elementos a la ambientación.

También señaló que la organización se manejaría bajo estrictos acuerdos de confidencialidad con los proveedores, con el objetivo de mantener en reserva los detalles de la celebración.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente las características del dress code ni los detalles estéticos que trascendieron en televisión.

Lo que sí está confirmado es la fecha del casamiento: el propio Rodrigo De Paul anunció el 19 de noviembre, a través de una historia de Instagram, que dará el sí con la cantante el próximo 19 de diciembre. “En un mes me casoooo”, escribió el futbolista, poniendo fin a las especulaciones sobre cuándo se realizará la boda.