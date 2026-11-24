El hecho en el paraje Campo Cejas, departamento Avellaneda. La víctima, de 40 años, fue derivada al CIS Banda, donde los médicos descartaron una posible fractura de cráneo.

Hoy 20:25

Un hombre resultó herido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un episodio de violencia ocurrido en el paraje Campo Cejas, departamento Avellaneda. La agresión motivó su traslado a distintos centros de salud, mientras que el presunto responsable se presentó ante las autoridades al día siguiente y terminó aprehendido.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22 del sábado 21 de noviembre, en una zona rural perteneciente a la jurisdicción de Herrera. La víctima fue identificada como Giménez, quien habría sido agredido por otro hombre, domiciliado en la localidad de Santa Catalina. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

Debido a la lesión sufrida, Giménez recibió las primeras atenciones en el Hospital de Añatuya, desde donde fue derivado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda ante la sospecha de una posible fractura de cráneo.

Sin embargo, tras los estudios médicos correspondientes, se descartó la fractura y se constató una herida cortante en la parte posterior de la cabeza. Los profesionales establecieron un pronóstico inicial de siete días de curación, sujeto a la evolución del paciente y a posibles complicaciones.

Durante el mediodía del domingo, cerca de las 12, el presunto agresor, identificado como Soria, se presentó voluntariamente en la Comisaría Comunitaria N.º 19 de Herrera. Allí fue notificado de las medidas dispuestas por la Fiscalía interviniente y quedó aprehendido, a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.