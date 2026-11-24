La intrusión alcanzó una red utilizada para recopilar y analizar información de fuentes abiertas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. Según las autoridades, el incidente fue resuelto y no comprometió información clasificada.

Hoy 20:38

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) detectaron una intrusión informática que afectó sistemas utilizados para recopilar y analizar información de inteligencia de fuentes abiertas. El episodio dejó expuestos datos no clasificados y volvió a poner en alerta a las autoridades estadounidenses por la seguridad de sus redes gubernamentales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La brecha alcanzó una red destinada al análisis de información procedente de fuentes públicas, como redes sociales, imágenes satelitales comerciales, sitios web y bases de datos privadas. El objetivo de estos sistemas es reunir distintos datos disponibles para elaborar análisis sobre gobiernos extranjeros, movimientos militares y otros acontecimientos de interés para la inteligencia.

Según informó la agencia Associated Press (AP), a partir del testimonio de una persona familiarizada con el incidente, la intrusión no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto. Sin embargo, todavía no se precisó qué datos específicos pudieron quedar comprometidos ni quién estuvo detrás del ataque.

Qué pasó con la seguridad de los sistemas de inteligencia

Desde la Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguraron que el episodio no provocó interrupciones en las capacidades críticas ni afectó los sistemas clasificados. La CIA, por su parte, no realizó comentarios públicos sobre el incidente.

Aunque la información utilizada por estos sistemas no tiene clasificación de seguridad, especialistas en ciberseguridad advierten que una intrusión puede representar un riesgo. El acceso a las búsquedas, los temas investigados y los intereses de los analistas podría revelar prioridades de inteligencia y aspectos sensibles de las investigaciones.

El episodio se conoció en medio de una serie de incidentes informáticos y fallas tecnológicas que afectaron a distintos organismos y servicios de Estados Unidos durante noviembre.

Entre los antecedentes recientes figuran una presunta intrusión en una base de datos del FBI, un incidente de seguridad en el Departamento de Agricultura y una interrupción de varios días en la red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). En este último caso, las autoridades atribuyeron el problema a inconvenientes técnicos relacionados con actualizaciones de software y no a un ataque informático.

La postura del gobierno de Donald Trump

Frente a la sucesión de incidentes, el gobierno de Donald Trump buscó llevar tranquilidad y descartó que exista evidencia de un ataque informático coordinado contra los sistemas estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que no hay pruebas de que las fallas registradas en organismos públicos, bancos y otros servicios estén relacionadas entre sí o respondan a una misma operación cibernética.

De esta manera, las autoridades mantienen bajo análisis los distintos episodios, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las intrusiones y las posibles vulnerabilidades de los sistemas afectados.