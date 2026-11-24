El joven, de 27 años, fue interceptado por efectivos motorizados en la intersección de calle Luis Barrios y avenida del Trabajo. Le secuestraron 37,24 gramos de cocaína y $30.000 en efectivo.

Hoy 21:22

Un joven de 27 años fue aprehendido en el barrio Campo Contreras luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias 180 envoltorios de cocaína y dinero en efectivo.

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El operativo se concretó alrededor de las 18.50, cuando personal de las Unidades Motorizadas del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 3 realizaba recorridos preventivos por el complejo habitacional.

Al llegar a la intersección de calle Luis Barrios y avenida del Trabajo, los uniformados se aproximaron a un grupo de personas para realizar un control de rutina. En ese momento, uno de los presentes habría intentado escapar al advertir la presencia policial.

Sin embargo, los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo a pocos metros. Ante la situación, solicitaron la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que llevó adelante la requisa correspondiente.

Secuestraron 180 dosis de cocaína y dinero

Durante el procedimiento, los especialistas encontraron 180 envoltorios de cocaína, con un peso total de 37,24 gramos, que, según las actuaciones, estaban preparados para su comercialización. También secuestraron $30.000 en efectivo.

Tras poner el caso en conocimiento de la Justicia, se dispuso el secuestro de las sustancias y del dinero encontrado. Por su parte, el joven quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.