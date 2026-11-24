La joven de 18 años acudió a la vivienda tras recibir un pedido de ayuda de su hermano menor. Según denunció, el acusado la empujó contra una pared y le aplicó un golpe de puño en la boca.

Hoy 22:14

Un hombre de 42 años fue detenido en la ciudad de Villa Ojo de Agua, acusado de agredir físicamente a su hijastra de 18 años, quien había acudido a la vivienda de su madre tras ser alertada por uno de sus hermanos sobre una disputa familiar.

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La investigación se inició alrededor de las 3 de la madrugada del lunes, cuando la joven, domiciliada en el barrio Norte, se presentó ante las autoridades policiales para denunciar a su padrastro.

Según manifestó, momentos antes había recibido mensajes de su hermano de 11 años, quien le advirtió sobre una discusión en el hogar y la situación que atravesaba su madre.

Al llegar al domicilio, ubicado en el barrio El Tala, la denunciante encontró a su progenitora tendida en el suelo, al acusado junto a ella y a sus dos hermanos menores llorando.

Siempre de acuerdo con su testimonio, al intentar intervenir se produjo un forcejeo durante el cual el sujeto la habría empujado, provocando que golpeara su cabeza contra una pared. Posteriormente, le habría aplicado un golpe de puño en la boca, ocasionándole una lesión.

La situación cesó cuando la madre de la joven intervino y posibilitó que su hija se retirara del inmueble para posteriormente radicar la denuncia.

Con los elementos incorporados a la causa y por disposición judicial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 10 de la Mujer y la Familia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 15, concretaron la detención del acusado.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por el supuesto delito de lesiones leves calificadas.