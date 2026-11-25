Chen Jining, jefe del Partido Comunista en Shanghai y miembro del Politburó, quedó bajo investigación por supuestas violaciones graves de la disciplina y la ley. El caso se suma a una serie de depuraciones impulsadas por el mandatario chino dentro de las estructuras políticas y militares del país.

Hoy 00:35

El gobierno de Xi Jinping abrió una nueva investigación contra uno de los dirigentes de mayor jerarquía del Partido Comunista de China. Se trata de Chen Jining, secretario del partido en Shanghai y miembro del Politburó, quien quedó bajo sospecha por presuntas infracciones graves de la disciplina y la legislación, una expresión que las autoridades chinas suelen utilizar en investigaciones vinculadas con casos de corrupción.

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El procedimiento fue anunciado este martes por medios estatales y está a cargo de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el organismo encargado de investigar las conductas de los integrantes del partido. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuáles serían las irregularidades atribuidas al funcionario ni detallaron el alcance de las acusaciones.

La investigación representa un nuevo episodio dentro de la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping y alcanza a una figura considerada de gran proyección dentro de la dirigencia china. La pesquisa también podría afectar su futuro político, debido a la relevancia de los cargos que ocupa.

Xi Jinping

Quién es Chen Jining y qué lugar ocupa en el poder chino

Chen Jining tiene 62 años y desde 2022 se desempeña como secretario del Partido Comunista en Shanghai, una de las ciudades más importantes de China por su actividad financiera, comercial e industrial.

Además, integra el Politburó, el órgano de conducción del Partido Comunista, que reúne a 21 dirigentes y constituye uno de los principales centros de decisión política del país.

Su trayectoria incluye una extensa formación académica. Se especializó en ciencias ambientales, obtuvo un doctorado en el Imperial College de Londres y desarrolló buena parte de su carrera en la Universidad Tsinghua, una de las instituciones educativas más prestigiosas de China, donde llegó a ocupar la presidencia.

En 2015 ingresó al gobierno como ministro de Protección Ambiental, durante una etapa en la que Xi Jinping impulsaba políticas para combatir la contaminación. Posteriormente, entre 2017 y 2022, fue alcalde de Beijing, antes de trasladarse a Shanghai para asumir la conducción política de la ciudad.

El cargo que ocupaba también tiene un peso histórico dentro de la estructura del poder chino. La conducción partidaria de Shanghai fue anteriormente ejercida por el propio Xi Jinping en 2007, antes de su llegada a la máxima dirigencia nacional. También ocuparon esa posición el actual primer ministro, Li Qiang, y el vicepresidente Han Zheng.

Una nueva investigación dentro de la cúpula del poder chino

El caso de Chen Jining se suma a otras investigaciones y destituciones que alcanzaron a integrantes de las principales estructuras políticas y militares de China durante el actual período de gobierno.

Entre los dirigentes involucrados aparecen los generales Zhang Youxia y He Weidong, además de Ma Xingrui, quienes también formaron parte del Politburó. La sucesión de procedimientos disciplinarios alcanzó a funcionarios que ocupaban posiciones estratégicas dentro del aparato estatal y las Fuerzas Armadas.

La ofensiva también se extendió al ámbito militar, donde Xi Jinping promovió investigaciones y destituciones de altos mandos, en el marco de una política de mayor control sobre las instituciones vinculadas con la seguridad nacional.

Uno de los antecedentes más relevantes en Shanghai se remonta a 2006, cuando el entonces secretario del partido en esa ciudad, Chen Liangyu, fue apartado de su cargo por infracciones disciplinarias. Un año después, Xi Jinping asumió esa posición.

Xi Jinping busca reforzar el control interno antes del congreso de 2027

La nueva investigación se produce mientras el Partido Comunista se prepara para su próximo congreso, previsto para 2027, una instancia clave en la que se definirá la composición de la futura dirigencia.

Xi Jinping, de 73 años, busca consolidar su liderazgo y encaminar un cuarto mandato como secretario general del Partido Comunista, luego de que se eliminaran los límites que anteriormente condicionaban la continuidad presidencial.

En ese contexto, el mandatario defendió en reiteradas oportunidades la continuidad de la campaña anticorrupción y sostuvo que ningún funcionario debe quedar al margen de los controles internos, independientemente de su jerarquía o trayectoria.

Durante un discurso pronunciado en enero, Xi advirtió: “No importa quiénes sean, cuán alto sea su cargo o cuán grandes hayan sido sus contribuciones: cualquiera que participe en actos de corrupción no recibirá indulgencia”.

La investigación contra Chen Jining vuelve a poner bajo la lupa a uno de los niveles más altos de la dirigencia china y se suma a una serie de procedimientos que modificaron la composición de los principales espacios de poder del país. Por ahora, las autoridades no brindaron detalles sobre las acusaciones específicas ni anticiparon cuáles serán las próximas medidas dentro del proceso.