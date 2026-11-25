El jefe de Gabinete expondrá este miércoles desde las 15 ante los legisladores y responderá preguntas sobre la economía, el acuerdo con el FMI, las tarifas y los fondos para discapacidad y universidades. La presentación se dará en una semana clave para el oficialismo en el Congreso.

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Diego Santilli concurrirá este miércoles 25 de noviembre al Senado de la Nación para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. La exposición comenzará a las 15 y tendrá como objetivo realizar un balance de la administración de Javier Milei y responder las consultas de los legisladores.

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La presentación se realizará en una semana clave para el Gobierno nacional en el Congreso, donde el oficialismo busca avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que tiene como uno de sus principales objetivos la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Desde el entorno del funcionario adelantaron que el discurso inicial tendrá al “orden” como eje central. Además, buscará defender los resultados de los tres años de gestión de Milei en contraste con “la herencia recibida”.

Será el debut parlamentario de Santilli como jefe de Gabinete, cargo que asumió el 30 de junio de 2026, luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó sus funciones en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario estará acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt. A diferencia de la última exposición de Adorni en Diputados, realizada en abril, no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.

Los temas que deberá responder Santilli ante los senadores

Durante la sesión informativa, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas sobre distintos temas sensibles para la Casa Rosada. Entre ellos se encuentran la suba del dólar y del riesgo país, los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos destinados a discapacidad y universidades.

Si bien algunas respuestas ya fueron adelantadas en el informe que envió al Senado, los legisladores de la oposición buscarán profundizar sus cuestionamientos durante el intercambio en el recinto.

Por su parte, los bloques aliados también insistirán en que el Gobierno se comprometa a tratar durante las sesiones extraordinarias el proyecto de ludopatía, en caso de que la iniciativa sufra modificaciones durante su paso por la Cámara alta.

La exposición se realizará un día antes del debate sobre la reforma electoral, una de las iniciativas que el oficialismo considera prioritarias dentro de su agenda legislativa.

El informe de gestión de Diego Santilli

Como paso previo a su presentación, Santilli remitió este lunes al Senado el informe de gestión número 146, en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores.

En el documento, el funcionario defendió el sistema de medición de la inflación, brindó detalles sobre el estado de revisión del programa acordado con el FMI y destacó el cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad.

También respaldó la evolución del consumo y resaltó el crecimiento del empleo privado. En ese sentido, sostuvo que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período de 2025.

Con esta presentación, Santilli buscará defender ante el Senado los principales indicadores de la gestión nacional y responder los cuestionamientos de los distintos bloques en una instancia que marcará su primera exposición formal ante el Congreso como jefe de Gabinete.