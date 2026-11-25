Film escrito y dirigido por Marc Romero en el que Macarena Gómez interpreta a una singular madre con un largo historial delictivo que, al parecer, pierde a su hijo de 6 años el día de Nochebuena en un centro comercial.

Hoy 07:03

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A uno le recorre un escalofrío cuando la película arranca y vislumbra el nombre de Marc Romero, responsable de aquella pedestre y, lo peor, sosísima 'exploitation' del caso Alcàsser que fue '75 días' (2021). Todo cambia cuando el director, también firmante del guion, se entrega a las posibilidades del cine urgente y desprejuiciado y, con la complicidad de su singular estrella –que ha toreado en peores plazas–, enhebra un resultón ejercicio de estilo a contrarreloj, lleno de giros imposibles y música omnipresente, que se acerca a las esencias de 'Solo ante el peligro', pero incluso más a derivados tan atractivos como 'Pánico a las tres' o 'A la hora señalada'.

Y así, con todos sus benditos errores, 'Hora y veinte' contiene una buena dosis de cine juguetón en pequeñas proporciones. Un sucinto artefacto que encontraría una estupenda pareja de baile en algunos de los títulos más demenciales de su protagonista, como 'Polar' (A. Palma, 2022), y en otras cintas de guerrilla que convierten el tiempo en un personaje más, como la magnífica 'El poder del silencio' de Saúl Pérez Ruano, también de este año.

Para espectadores que no tengan del todo claro qué es exactamente una buena película.