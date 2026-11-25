El establishment transmite su inquietud porque percibe que el Presidente puede perder la elección y ser reemplazado por un peronismo que revierta las reformas; el factor Patricia Bullrich.

Hoy 06:59

Por Joaquín Morales Solá

Para La Nación

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Cierta intuición nueva inquieta al círculo rojo. Ese club de pocos empresarios, aunque destacados por la importancia de sus negocios, estuvo llamando en los últimos días a los más conocidos dirigentes políticos no peronistas para pedirles que no abandonen a Javier Milei. Olfatean que una derrota del líder libertario en las elecciones presidenciales del próximo año podría reinstalar en el poder al peronismo kirchnerista. No les importa, dicen, si el candidato fuera Axel Kicillof o Sergio Massa porque los dos dependerán de la influencia de Cristina Kirchner entre los sectores más pobres de la sociedad o en los niveles bajos de la clase media. Son núcleos sociales decisivos para cualquier político peronista.

La renuencia de la economía a recobrar su actividad, los aumentos de los precios y los servicios y las formas poco atractivas del Presidente (y también los resultados de algunas encuestas) han convertido en relativo lo que para ellos parecía seguro. A principios de este año, la reelección de Milei era una certeza; ahora es una incertidumbre. “Milei no es el mismo Milei de hace un año”, concluye uno de esos empresarios. Economistas que conocen los movimientos del consumo auguran un año 2027 con un módico crecimiento de la economía, que este martes entró técnicamente en recesión. La intransigencia ideológica del Presidente empeora todo: impide la alternativa de una sociedad más satisfecha y de una política exterior más sensata.

Aquella aseveración de que el Presidente se debilitó en solo un año insinúa que el Milei de ahora ya no es el líder exitoso e imbatible que se consolidó en el poder después de ganar ampliamente las elecciones de mitad de mandato en octubre de 2025. ¿Pruebas? Debió hacer muchas concesiones en los últimos días a sus opositores en el Congreso para conseguir, por ahora, solo la firma de un dictamen de comisión en el Senado, imprescindible para avanzar hacia la aprobación de la suspensión de las primarias simultáneas y obligatorias (PASO). Todavía falta que una mayoría absoluta de senadores (37, no importa cuántos estén en el recinto en el momento de la votación) sancione esa obsesión del mileismo. Y resta aún que esa reforma política sea tratada por los diputados y aprobada con el voto de 129 legisladores, la mayoría absoluta de ese cuerpo. Son muchos.

La mayoría absoluta del Congreso es una imposición de la Constitución para aprobar cambios electorales. Una sesión clave de la Cámara de Diputados se le acaba de caer al Gobierno por falta de quórum después de que abandonaran el recinto varios legisladores que se hacían pasar por amigos o aliados. Ese plenario de los diputados debía tratar una nueva ley de protección de las islas Malvinas, la bandera electoral que descubrió Milei después de que Donald Trump intentó asustar al primer ministro británico, Andy Burnham, con un cambio en la histórica neutralidad de los Estados Unidos en el conflicto por ese archipiélago en el confín del Atlántico.

El otro tema que abortó hace pocos días en Diputados fue un nueva ley para asegurarle menos y más autónomas funciones al Banco Central, al revés de lo que dispuso una ley de Cristina Kirchner de 2012. Pero Trump no asustó a Burnham, quien acaba de firmar el acuerdo más significativo entre Gran Bretaña y la Unión Europea después de diez años desde el Brexit. Los europeos no le caen bien al inconstante jefe de la Casa Blanca. A su vez, todas las familias del peronismo (algunos votos de esa facción política son necesarios en Diputados) no creyeron nunca en la independencia del Banco Central. Y las Malvinas han sido siempre para los políticos argentinos más una especulación electoral que una cuestión seria de la política exterior.

De todos modos, hace un año Milei hubiera conseguido sin problemas las dos cosas. “Las encuestas y la sensación de la calle alejan a los aliados supuestos. La política es oportunista”, descubrió, tarde y mal, un legislador del oficialismo. También se sorprendieron por la indiferencia de los mercados. El riesgo país es ahora el doble de lo que era hace un año, y el dólar cuesta mucho más que hace doce meses. Los aliados son, en síntesis, menos aliados. Lo decía Getulio Vargas: “En política nadie es tan enemigo que no pueda ser tu amigo, ni tan amigo que no pueda ser tu enemigo”.

El riesgo electoral no justifica cualquier cosa. Milei se parece a Claudio “Chiqui” Tapia cuando quiere cambiar las reglas del partido que está jugando. Tapia designa los árbitros (no hay sorteos) de acuerdo con su filias y sus fobias. Milei está intentado suspender las PASO en el año de su pretensión reeleccionista. Sin embargo, algunos dirigentes políticos cercanos al mileismo escucharon el pedido del establishment empresarial y aceptaron acompañarlo al jefe del Estado en esas modificaciones impropias. Fue el caso de varios radicales y de Pro, que habían asegurado previamente que nunca votarían a favor de eliminar o suspender las PASO.

El partido que fundó Mauricio Macri explicó que la economía podría trastabillar en marzo si las primeras elecciones fueran en agosto, cuando se deberían realizar las PASO, pero ese momento se trasladaría a junio, agregan, si la primera vuelta electoral se hiciera en octubre. “La economía ya está tambaleando”, refutó el martes un alto ejecutivo bancario. En rigor, nunca se sabe cuándo sucederá la inestabilidad de la economía, porque su situación depende no solo de los factores internos del país, sino también de acontecimientos internacionales que los gobernantes locales no pueden controlar y, a veces, ni prever. Un mundo gobernado por un líder terco y aventurero (Trump) y por dos autócratas sin alma (el chino Xi Jingping y el ruso Vladimir Putin) es naturalmente imprevisible. De hecho, la guerra contra Irán que descerrajó Trump provocó el aumento del precio del petróleo y, por lo tanto, del combustible que traslada los alimentos. El precio de los alimentos subió en el mundo; también en la Argentina.

Al contrario de lo que parecía, nadie ahora en la política argentina está seguro de que Milei pueda ganar de alguna forma su reelección, incluidos muchos de sus más destacados colaboradores. “Caminamos derecho a la segunda vuelta”, se escuchó decir en despachos muy cercanos a la oficina de los presidentes. “Va a perder”, dramatizan algunos legisladores de su propio partido. La segunda vuelta es extremadamente riesgosa para Milei, porque detrás del otro candidato que competiría en el balotaje se encolumnarán peronistas de cualquier pelaje, la izquierda de cualquier extracción y el antimileismo de muchos sectores sociales.

“Hasta algunos correligionarios míos votarán contra Milei”, anticipa uno de los más importantes líderes del radicalismo. El círculo rojo percibe o escucha esos pronósticos y por eso recurre a su histórica influencia en algunos dirigentes. Olvidaron que ya nada es lo mismo que antes. En el mundo que nos toca, las cuestiones electorales no se resuelven de esa manera. Las sociedades han dejado de votar hace mucho tiempo según la indicación de los caudillos políticos. Supuestos caudillos. El criterio propio y las redes sociales tienen más ascendiente en el electorado que los que están encaramados en la cresta de los partidos. ¿Eso es malo? Es lo que hay.

No obstante, en esas conversaciones también aparece el nombre de Patricia Bullrich como una eventual alternativa a Milei. “Es honesta, trabajadora y coincide con las grandes líneas del actual gobierno. También tiene las formas correctas de la política clásica y sabe negociar”, la describe un antiguo aliado que está dispuesto a conversar de nuevo con ella. Si existieran las PASO, Bullrich podría presentarse a una interna con Milei dentro de La Libertad Avanza; el Presidente no le podría negar ese derecho que le confiere la ley.

A ella, de todos modos, se le debe que la administración mileista haya desistido de las colectoras, ese sistema electoral que desnaturaliza el sentido de las elecciones y que se le ocurrió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para lograr la adhesión de los gobernadores a cambio de suspender las PASO. Las colectoras significan que varias listas pueden coincidir con la misma fórmula presidencial, pero con distintos candidatos provinciales y a legisladores nacionales. Santilli hasta terminó negociando que fueran adhesiones en lugar de colectoras. No importa. Son recursos inconstitucionales.

Podría haber tres senadores del mismo partido o coalición por provincia. El artículo 54 de la Constitución dice textualmente: “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia (…) elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos”. Es decir, no puede haber tres senadores por un mismo partido o coalición. Es también el espíritu de la Constitución: que la minoría exista y sea respetada.

Bullrich también aparece en otro escenario eventual porque es el personaje de la política más popular del país. Si Milei perdiera mucha simpatía en febrero o en marzo, hay varios dirigentes políticos que la miran como probable candidata de una coalición parecida a un Cambiemos, pero renovada. Más todavía: algunos dirigentes del no peronismo la prefieren ahí antes que estar peleando una interna con Milei porque este tiene sus fanáticos que le permitirían el triunfo en esa competencia entre parecidos, aunque el actual presidente perdería luego las elecciones frente al peronismo.

Bullrich hace su trabajo: promueve una gestión económica más activa para conformar las necesidades de la gente común y no tanto a los manuales de economía. También se pasea divulgando la nueva verdad de las buenas formas para hacer política. Karina Milei la detesta por esas diferencias, exclusivas de Bullrich, con su hermano. Pero Javier Milei no puede pelearse con la funcionaria de La Libertad Avanza que cuenta con más simpatía social, según casi todas las encuestas que miden la imagen de los políticos. Él lo sabe. Tampoco puede amenazarla con desplazarla del cargo. Su mandato de senadora nacional durará seis años y terminará recién en 2031. Nadie la puede tocar hasta entonces. Bullrich es el único caso de un dirigente de La Libertad Avanza que toma impunemente distancia de la diarquía gobernante.

Aquellos representantes del círculo rojo intuyen, además, que la división del peronismo es una fantasía propia de los que no conocen al peronismo. El peronismo nunca se quiebra cuando está en juego el verdadero poder. ¿Acaso Cristina Kirchenr no acordó en 2019 con Alberto Fernández, quien se había pasado casi una década despotricando contra ella ante micrófonos y cámaras de televisión? Los peronistas que saben creen que finalmente será Kicillof el candidato presidencial en un acuerdo con Cristina Kirchner, que incluiría a Massa.

Massa no puede tener por ahora un proyecto presidencial porque es uno de los políticos del país con peor imagen, aunque podría negociar con Cristina Kirchner una candidatura a gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires vota al peronismo sin mirarle la cara al candidato. Massa sobrelleva la posibilidad de ser imputado en la denuncia por coimas con las SIRA, el sistema que autorizaba las importaciones durante su gestión. Por ahora, están imputados directivos del Banco Central de entonces y varios financistas. El responsable directo de esas autorizaciones era Matías Tombolini, secretario de Comercio en aquellos tiempos y hombre de confianza de Massa. “Tongolini”, lo llamaba irónicamente Patricia Bullrich en obvia alusión a las SIRA.

En la causa judicial abierta trabaja activamente el fiscal Franco Picardi, pero el expediente está en manos del juez federal Ariel Lijo. Lijo baila sin descanso sobre el mosaico de la política argentina. La pesquisa dormirá, entonces. Por eso, el desvelo de Milei por eliminar o suspender las PASO tiene más que ver con lo que sucede dentro del oficialismo que con el peronismo; la división del peronismo es solo un pretexto libertario. El círculo rojo suele equivocarse con sus propuestas políticas, pero no cuando olfatea las ocurrencias del destino.