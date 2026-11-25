El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 27°C y cielo mayormente nublado. Aunque podrían registrarse algunas precipitaciones durante la madrugada, las condiciones mejorarían con el correr de las horas.

Hoy 01:48

El pronóstico del tiempo para Santiago del Estero anticipa un miércoles 25 de noviembre con una mejora en las condiciones climáticas, luego de las lluvias que marcaron las últimas jornadas. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada, pero se espera que cesen a medida que avance el día.

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La jornada también estará acompañada por un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 27°C, valores que ofrecerán un respiro frente al calor registrado en días anteriores.

Durante las primeras horas del miércoles, el organismo nacional prevé la posibilidad de lluvias aisladas, en un contexto de elevada humedad, que rondará el 97%.

Sin embargo, con el correr de la mañana, las condiciones tenderían a estabilizarse y las precipitaciones darían paso a un cielo mayormente nublado, panorama que se mantendría durante gran parte de la jornada.

Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

Para la tarde, el pronóstico indica que continuará la abundante nubosidad, aunque sin nuevas precipitaciones previstas según los datos disponibles. La temperatura alcanzaría su punto máximo cerca de los 27°C.

En tanto, hacia la noche se espera que las condiciones se mantengan relativamente estables, con predominio de nubes y un ambiente más fresco.

En cuanto al viento, el SMN anticipa velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, con direcciones predominantes de los sectores sudeste y sudoeste.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un miércoles de transición hacia condiciones más estables, con temperaturas moderadas, elevada humedad y un cielo que permanecerá mayormente cubierto.