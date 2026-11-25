La Unidad Regional Capital realizó un extenso operativo de seguridad en San Miguel de Tucumán durante el feriado del Día de la Soberanía Nacional, abarcando diversas zonas de la ciudad con controles exhaustivos.

Hoy 01:16

En cumplimiento de las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, la Unidad Regional Capital llevó a cabo un significativo despliegue de seguridad en San Miguel de Tucumán durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Este operativo, que comenzó el pasado viernes, se extendió a lo largo de todo el fin de semana, abarcando las cuatro Zonas de la Capital y centrándose en barrios como Oeste II y La Bombilla.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al jefe y subjefe de Policía, así como el comisario mayor Manuel Orellana, quien lidera la Unidad Regional Capital, destacó que el operativo se inició desde el Palacio de los Deportes. "Nos acompañan las Unidades Especiales de Trata de Personas y Violencia de Género, DIDROP, Delitos Rurales y otras Unidades, así como también la motorizada del DOM, del GEAM y de la Guardia de Prevención Ciudadana", detalló Orellana.

El comisario mayor Orellana subrayó que el equipo desplegado incluía aproximadamente 30 patrulleros, 20 motoristas y alrededor de 120 efectivos. Este refuerzo en la seguridad tuvo como objetivo intensificar los controles en zonas consideradas críticas en el mapa del delito de la ciudad.

Asimismo, Orellana explicó que las operaciones de control se realizan tanto a pie como en vehículos, con la participación activa de la Guardia de Infantería. "Contamos con Guardia de Infantería, con los cuales avanzamos a cada aproximación territorial", indicó. El trabajo preventivo abarca la aplicación del Código Procesal Penal, la Ley de Contravenciones Policiales y la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Durante el operativo, se verifica la documentación de vehículos y conductores, así como la existencia de impedimentos legales. Se presta especial atención a las motocicletas, asegurando que cumplan con las normativas de seguridad y no generen ruidos molestos que alteren el orden público.

El comisario inspector César Paz, jefe del Centro de Operaciones Policiales de la Unidad Regional Capital, enfatizó que la unidad sigue trabajando en la reforzar la seguridad en San Miguel de Tucumán. "En esta ocasión, vamos a seguir trabajando en especial en las zonas calientes que el mapa del delito nos indica", afirmó.

Este operativo es parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante los feriados y otros eventos especiales, demostrando el compromiso de las autoridades locales con la seguridad pública y el orden en San Miguel de Tucumán.