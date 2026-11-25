El secretario general de la CGT anticipó protestas con asambleas y ceses de actividades en los lugares de trabajo. También cuestionó la reforma laboral, advirtió sobre la situación de las obras sociales y expresó su preocupación por el futuro del sistema jubilatorio.

Hoy 01:24

El secretario general de la CGT Nacional, Jorge Solá, habló con Libertad de Opinión, donde analizó la situación económica y laboral de la Argentina, cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei y anticipó que la central sindical prepara una nueva medida de fuerza de alcance nacional antes de finalizar 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la conversación, el dirigente gremial abordó distintos temas que preocupan al movimiento obrero, entre ellos el financiamiento de las obras sociales, la reforma laboral, el sistema previsional y los desafíos que enfrenta el sindicalismo para representar a los trabajadores.

La CGT prepara una nueva medida de fuerza nacional

Uno de los anuncios más importantes de la entrevista estuvo relacionado con las acciones de protesta que la central obrera prevé desarrollar durante diciembre.

Solá aseguró que la CGT continuará con su plan de lucha y adelantó que la próxima medida incluirá asambleas y ceses de actividades en los propios lugares de trabajo, con modalidades que se adaptarán a las características de cada sector.

"Antes de que termine el año, vamos a terminar haciendo una medida de fuerza de carácter nacional con asambleas y ceses de actividades en los lugares de trabajo", afirmó.

El dirigente explicó que la modalidad buscará visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, en un contexto económico que considera desfavorable.

Además, recordó que desde el inicio de la gestión de Milei, la CGT participó en más de 20 movilizaciones y cuatro paros nacionales, incluyendo protestas vinculadas con el financiamiento universitario y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Advirtió sobre la crisis de las obras sociales

Otro de los puntos centrales fue la situación del sistema de salud argentino, especialmente de las obras sociales sindicales.

Solá sostuvo que el incremento de los costos de los medicamentos y las prestaciones médicas, sumado a la disminución de trabajadores registrados que realizan aportes, está generando serias dificultades para sostener la cobertura.

Según expresó, el sistema de obras sociales atraviesa una situación crítica que afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes requieren atención en salud mental.

El referente sindical cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional a los planteos realizados por la CGT y anticipó una movilización hacia el Ministerio de Salud de la Nación para reclamar medidas que permitan garantizar la atención de los beneficiarios.

En ese sentido, señaló que el sistema alcanza a casi 15 millones de personas, cuya cobertura podría verse comprometida por las dificultades financieras que describió.

Las críticas a la reforma laboral y el reclamo judicial

Al ser consultado sobre la reforma laboral, el dirigente fue crítico con el proceso de elaboración y aprobación de la normativa, al considerar que no existió una instancia de diálogo suficiente con las organizaciones sindicales.

"Diálogo, ninguno. No lo tuvimos ni cuando se armó este proyecto, que se hizo a espaldas de los trabajadores", sostuvo.

Solá aseguró que la CGT mantiene una presentación judicial contra distintas disposiciones de la legislación laboral, al entender que afectan derechos individuales y colectivos.

De acuerdo con sus declaraciones, más de 80 artículos de la normativa se encuentran cuestionados por la central sindical por presunta inconstitucionalidad.

También consideró que una eventual modernización del mundo laboral debería contemplar las nuevas tecnologías, las modalidades de producción y la capacitación de los trabajadores, mediante acuerdos entre sindicatos, empleadores y el Estado.

Preocupación por el futuro de las jubilaciones

El secretario general de la CGT también expresó su preocupación por los efectos que, según su análisis, podría tener el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sobre el financiamiento del sistema previsional.

En ese contexto, afirmó que su implementación podría representar una reducción de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales para la seguridad social, una estimación planteada por el dirigente durante la entrevista.

"Esto implica un golpe muy duro a los jubilados del futuro", advirtió.

Solá vinculó esta preocupación con la disminución del empleo formal y el crecimiento de otras modalidades laborales que, según sostuvo, aportan menos recursos al sistema jubilatorio.

Asimismo, planteó la necesidad de abrir una discusión amplia sobre el futuro de las jubilaciones, con participación de los sectores políticos, las organizaciones sindicales y las instituciones sociales.

La representación sindical y los desafíos de la CGT

Hacia el final de la entrevista, el dirigente reflexionó sobre la relación entre los sindicatos y los trabajadores, y reconoció que las organizaciones gremiales también deben revisar sus formas de representación.

Solá consideró que la pérdida de confianza no afecta únicamente a la CGT, sino que forma parte de un cuestionamiento más amplio hacia distintas instituciones de la sociedad.

En ese marco, hizo referencia al mensaje del papa León XIV y a la necesidad de prestar especial atención a los trabajadores de la economía popular y a quienes se encuentran fuera de las estructuras tradicionales del empleo formal.

El dirigente destacó la importancia de fortalecer la escucha y adaptar las organizaciones sindicales a los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.

Finalmente, insistió en que la representación de los trabajadores debe construirse desde la participación y la solidaridad, con una mirada que contemple tanto a los empleados registrados como a quienes desarrollan sus actividades en nuevas modalidades laborales.