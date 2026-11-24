Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el Xeneize enfrentará este miércoles desde las 21 a la Lepra mendocina en La Bombonera con el objetivo de avanzar a cuartos de final del Clausura. El ganador se medirá ante Gimnasia de La Plata.

Hoy 07:00

Boca Juniors buscará dar un nuevo paso hacia otro título cuando reciba este miércoles 25 de noviembre a Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la televisación de ESPN Premium.

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El Xeneize llega con el envión anímico que significó la conquista de la Copa Sudamericana, tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

De cara al compromiso ante los mendocinos, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar modificaciones en la formación inicial debido al desgaste físico de varios de sus habituales titulares. Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar podrían comenzar en el banco de suplentes.

Boca terminó segundo en la Zona A con 33 unidades, mientras que Independiente Rivadavia consiguió su clasificación al finalizar séptimo en la Zona B con 23 puntos.

Por su parte, el conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará dar el golpe en La Bombonera. La Lepra mendocina no podrá contar con José Florentín, quien fue expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza.

El vencedor del encuentro enfrentará el próximo domingo a Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Newell's tras imponerse por 4-2 en el Bosque.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 21.00.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera.

TV: ESPN Premium.