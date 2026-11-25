Una red de casinos online ilegales en Salta fue desmantelada, resultando en la condena de once personas por operar sin autorización entre 2022 y 2024.

Hoy 01:26

Una red dedicada a la promoción y administración de casinos online ilegales operó en Salta durante un período de tres años, resultando en la condena de once individuos. Este caso pone de manifiesto la problemática de las apuestas virtuales clandestinas en un contexto donde el Congreso de la Nación se prepara para discutir una ley que busque regular estas actividades y prevenir la ludopatía.

La investigación reveló que la organización había llevado a cabo sus actividades desde 2022 hasta 2024 a través de plataformas como BET91, Celuapuestas y la Red Las Únicas. Estos sitios ofrecían apuestas sin contar con la habilitación necesaria, lo que constituye una violación de la normativa provincial. La causa fue dirigida por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, a raíz de denuncias del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA).

Las pruebas recopiladas llevaron a la Fiscalía a impulsar acuerdos de juicio abreviado, que fueron aprobados por el juez José Riera. Como resultado, los once condenados recibieron penas de entre dos y tres años de prisión de ejecución condicional, dependiendo de su grado de responsabilidad. Sin embargo, la causa no ha concluido, ya que los acusados identificados como organizadores no aceptaron los acuerdos y enfrentarán un juicio completo.

El análisis de la investigación muestra que la organización había desarrollado un sistema complejo vinculado a diversas fases del negocio de los casinos virtuales. Sus miembros no solo promocionaban las plataformas, sino que también participaban en su administración y explotación de juegos de azar, todo sin la autorización oficial correspondiente. Esta situación refleja un crecimiento de las apuestas online que se ha consolidado en el entorno digital.

El ENREJA destacó que la irregularidad consistía en operar juegos de azar sin la habilitación adecuada. La condena de estos once individuos se produce en un momento crítico para la discusión legislativa sobre la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía. El Senado tiene previsto debatir un proyecto que busca establecer restricciones y controles más estrictos sobre el juego virtual, especialmente en lo que respecta a la protección de menores de edad.

Entre las propuestas se encuentran la prohibición de la publicidad de apuestas online y la implementación de medidas de autoexclusión para aquellos que deseen dejar de apostar. El debate también incluye cómo regular el acceso a las plataformas y la manera de proteger a los usuarios de las consecuencias del juego problemático. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la ludopatía como un trastorno de salud mental que puede generar graves consecuencias en las vidas de quienes participan en juegos de azar.

La Conferencia Episcopal Argentina ha manifestado su preocupación por el impacto del juego online en jóvenes y familias, solicitando a los legisladores que avancen con la aprobación de leyes que protejan a la población. En este contexto, la situación en Salta y el debate a nivel nacional resaltan la necesidad de una respuesta integral que aborde tanto la ilegalidad del juego como los riesgos asociados al mismo.