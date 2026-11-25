El hombre fue localizado en una vivienda del barrio IV Centenario, tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

Hoy 06:38

La investigación por el homicidio de Yonathan Exequiel Alvarado, conocido como “Negrito”, registró un avance importante con la detención de Ángel Ariel Cruz, alias “Peri”, señalado como el presunto autor de la agresión que terminó con la vida del hombre en situación de calle.

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El sospechoso fue localizado en una vivienda del barrio IV Centenario, donde se encontraba junto a su pareja. El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, por disposición del fiscal Hugo Herrera.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a peritajes para determinar si guardan relación con el hecho.

La detención es resultado de aproximadamente dos semanas de tareas investigativas. Entre las principales medidas se destacó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que permitió reconstruir los movimientos registrados durante la madrugada del 9 de noviembre, cuando se habría producido el ataque.

Según los datos incorporados a la causa, la autopsia estableció que Alvarado habría fallecido entre las 4 y las 5 de esa madrugada. El examen forense también detectó lesiones en el rostro y un traumatismo en el cráneo, compatibles con la hipótesis de una agresión física.

Por otra parte, más de 15 personas fueron entrevistadas durante la investigación y, de acuerdo con la información trascendida, al menos tres testimonios habrían aportado elementos relevantes para identificar al sospechoso.

Una de las hipótesis sobre el origen del enfrentamiento apunta a un intento de robo. Sin embargo, otra versión incorporada a la pesquisa sostiene que el conflicto habría comenzado cuando Cruz arrojó una piedra contra la perrita de Alvarado y este intervino para defenderla. La discusión habría derivado en una pelea que terminó con la agresión fatal.

El detenido registra antecedentes en distintas causas judiciales, con un total de 19 expedientes vinculados a hechos de robo y episodios de violencia de género, según los datos publicados.

Con la detención concretada, el fiscal Hugo Herrera prevé avanzar con la indagatoria del acusado, una instancia en la que podrá brindar su versión de los hechos y en la que comenzará a definirse su situación procesal.