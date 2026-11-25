Un hombre de 37 años fue herido de gravedad tras ser baleado en el barrio Éxodo Jujeño de Perico, y se encuentra internado en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Hoy 02:22

En la noche del lunes, un hombre de 37 años fue víctima de un ataque armado en el barrio Éxodo Jujeño de la ciudad de Perico, donde recibió múltiples disparos de un arma de fuego. Este incidente ha generado gran preocupación entre los residentes de la zona y ha llamado la atención de las autoridades locales. Según los reportes iniciales, el hombre sufrió entre tres y cuatro impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, lo que lo llevó a ser trasladado de urgencia a un centro médico.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas, cuando un oficial de la Unidad Regional 6, que se encontraba de franco, escuchó disparos cerca de su domicilio. Ante la situación, alertó a las fuerzas policiales, quienes enviaron un patrullero al lugar. Al llegar, encontraron un vehículo Volkswagen Voyage blanco estacionado con las balizas encendidas, lo que indicaba que algo irregular había sucedido.

De acuerdo con el relato de una familiar de la víctima, el hombre llegó a su hogar con sangre en el rostro y en su vestimenta, y explicó que había sido atacado a tiros. La mujer, quien prefirió no revelar su identidad, indicó que su tío trabaja como remisero y que suele regresar a casa a esa hora para resguardar su vehículo, ya que no dispone de un garaje en su vivienda.

Un familiar de la víctima tomó la decisión de llevarlo en moto hacia el hospital Arturo Zabala de Perico, donde fue atendido de inmediato por el personal médico. Al llegar, presentaba un estado de salud reservado y múltiples heridas, incluyendo lesiones en el pecho, el brazo izquierdo y el rostro. Dada la gravedad de sus heridas, fue necesario trasladarlo en ambulancia al hospital Pablo Soria en la capital jujeña.

Hasta el momento, el estado de salud del hombre es considerado estable, aunque sigue siendo monitoreado por los médicos. Las autoridades han desplegado un operativo en la zona del ataque, donde intervinieron varios móviles policiales y personal de la Seccional 21 para resguardar el área mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

La Brigada de Investigaciones ha asumido la responsabilidad de esclarecer los hechos, buscando determinar las causas del ataque y la identidad de los autores involucrados. La comunidad de Perico se encuentra en estado de alerta, esperando respuestas sobre este violento suceso que ha conmocionado a la población.