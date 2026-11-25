La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre en Santa Fe tras encontrar a su pareja con lesiones visibles, en un caso de violencia de género que involucró a sus tres hijos menores.

Hoy 04:34

Un hombre fue detenido en la ciudad de Santa Fe este lunes, investigado como presunto responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones en contra de su pareja. La intervención de las autoridades se originó a partir de una denuncia realizada por el propio sospechoso, quien afirmaba desconocer el paradero de la mujer.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su División Paraderos, inició un operativo de verificación en diversos inmuebles vinculados a la pareja. Durante uno de los procedimientos, las autoridades encontraron a la mujer dentro de una vivienda, presentando lesiones visibles en el rostro.

La situación se desencadenó tras una discusión que ambos habían mantenido el día anterior. El hombre, quien había alertado a las autoridades sobre la desaparición de su pareja, fue en realidad el responsable de su estado. Los investigadores realizaron diligencias que los llevaron a un domicilio donde encontraron a la mujer en condiciones preocupantes.

Una vez que la mujer fue hallada, se dio intervención a las autoridades judiciales y se comunicó lo sucedido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza. La fiscal ordenó la aprehensión del hombre que había presentado la denuncia inicial, evidenciando un claro caso de violencia de género.

Posteriormente, la mujer, junto a sus tres hijos menores, fue trasladada para recibir atención médica. Personal especializado del Área de Género también intervino para brindar asistencia y llevar adelante las diligencias necesarias para abordar la situación de la víctima y sus hijos.

La información sobre el procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez mantuvo informada a la fiscal Urquiza. Esta última dispuso que el hombre continuara detenido, siendo trasladado a Medicina Legal para una revisión física y quedando debidamente identificado.

Por razones de competencia y jurisdicción, las actuaciones y el aprehendido fueron remitidos a la Estación Sur, donde la investigación continúa. La atribución delictiva preliminar se centra en los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones, marcando un capítulo más en la lucha contra la violencia doméstica en nuestra sociedad.