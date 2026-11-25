Un conductor alcoholizado atropelló y mató a un sargento de la Policía del Chaco en Castelli, generando conmoción en la comunidad y poniendo de relieve la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol.

Hoy 03:14

Un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol provocó un trágico accidente en Castelli, Chaco, al atropellar a un sargento de la Policía del Chaco en un control policial. Los informes de las autoridades indican que la prueba de alcoholemia realizada al conductor arrojó un resultado de 1.47 E/L, evidenciando un nivel de ebridad considerable.

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial Nº9, donde el sargento Juan José Sandoval estaba apostado. Según lo indicado por fuentes policiales, el conductor, identificado como H.J.I., de 33 años y domiciliado en Pampa del Infierno, se dio a la fuga tras el impacto, dejando al agente gravemente herido en el lugar. Posteriormente, el vehículo fue localizado durante un operativo de búsqueda.

El sargento Sandoval fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Castelli, donde los médicos informaron que presentaba politraumatismos graves y fracturas expuestas en ambas piernas. A las 05:55 horas, el médico de guardia de Terapia Intensiva notificó que el estado del paciente era crítico, y se le realizó un procedimiento de intubación.

Desafortunadamente, a las 06:20 horas, el sargento Sandoval sufrió un paro cardíaco, lo que llevó a los médicos a realizar maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos del personal médico, a las 09:20 horas se confirmó su fallecimiento por falla multiorgánica y paro cardiorrespiratorio.

La gravedad del incidente ha suscitado una profunda reflexión sobre la responsabilidad de los conductores, especialmente en situaciones donde se consume alcohol. El Fiscal de Investigación Penal N°2, Dr. Gerónimo Agustín Roggero, ha ordenado el secuestro del vehículo involucrado y la detención del conductor, quien enfrentará cargos por el homicidio del policía.

Este trágico suceso resalta la importancia de la conciencia vial y la necesidad de implementar políticas más estrictas para prevenir la conducción en estado de ebriedad, un problema que sigue afectando a muchas comunidades a nivel nacional. La Policía Caminera enfatiza que este tipo de incidentes son evitables y hace un llamado a la ciudadanía para que actúe de manera responsable.

La comunidad de Castelli se encuentra en estado de duelo por la pérdida del sargento Sandoval, quien dedicó su vida al servicio policial. Este caso no solo pone de relieve la tragedia del accidente vial, sino también la necesidad urgente de abordar la problemática del alcohol al volante, que sigue siendo un desafío significativo en las carreteras argentinas.