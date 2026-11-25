Una vieja agenda de 1992, de tapas negras, sin usar. El 20 de diciembre, Jorge Mario Bergoglio, obispo auxiliar de Buenos Aires, empezó a volcar allí sus pensamientos, alegrías, cansancios y tribulaciones. La última anotación es del 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su muerte. Cuatro meses después del cónclave de 2013, anotó apenas una línea. “El 13 de marzo me eligieron Papa”.

Hoy 07:07

Por Roberto Carlés

Para Página 12

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Una tarde en Santa Marta, Francisco le mostró la agenda al cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. “De esto verán ustedes”, le dijo. Le encomendó dar a conocer “lo que sea para edificación”. Muerto Francisco, Tucho habló con León XIV. Dos días después, León le envió una caja con la agenda y otros papeles. A Tucho le llevó un año seleccionar y comentar los apuntes que la editorial vaticana publicó este 24 de noviembre. Respetó la intimidad de quienes todavía viven y dejó sin descifrar lo que Francisco había escrito en clave. Hay en ese trabajo la inteligencia del teólogo y la delicadeza del amigo.

La única dirigente política mencionada en los apuntes publicados es Angela Merkel. La crueldad de la guerra, le dijo la canciller, existió siempre, pero ahora los medios permitían verla y eso nos hacía más conscientes de lo que ocurría. Sobre Robert Prevost, su futuro sucesor, Tucho recuerda que Francisco lo tenía por “un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable”. Así hablaba de él con sus más íntimos.

De todo lo que escribió Francisco, dio la vuelta al mundo su relato de las tres veces que vio al demonio. Como arzobispo de Buenos Aires lo vio desde el auto y otra vez en el coro de una iglesia, durante la misa. Recordaba los ojos, que lo amenazaban y lo atraían a la vez. La tercera fue en Roma, en una reunión, a su regreso de Chile en 2018. Lo que no pudo olvidar fue la voz ronca y triunfante. El 7 de junio anotó que la noche anterior había visto la entrada del infierno. Agarró el rosario, como tantos católicos aprendimos a hacer de chicos cuando teníamos miedo.

Hay quienes entienden al diablo como el rostro que le damos al mal. Para la Iglesia católica tiene una existencia personal. Es un ángel, creado bueno por Dios, que libremente se rebeló contra él. Al demonio se refiere, según el Catecismo, la última petición del padrenuestro. También a León XIII se le atribuye una visión de espíritus malignos sobre Roma. Sería la razón por la que en 1886 dispuso que se rezara la oración a san Miguel arcángel. La tradición se apoya en testimonios posteriores a su muerte.

En su primera misa con los cardenales, Francisco recordó con Léon Bloy que “quien no reza al Señor, reza al diablo”. En 2014, The Washington Post destacó la frecuencia con que hablaba del demonio. Francisco fue el Papa que más lo hizo desde san Pablo VI.

En junio de 2019, un año después del apunte sobre el infierno, Steve Bannon le escribió a Jeffrey Epstein que derribaría a Francisco. La crisis espiritual llegó en 2021 y duró hasta fines de 2022. En marzo de ese año circulaba entre los cardenales un memorándum, firmado “Demos”, que calificaba el pontificado de “catástrofe”. Mientras el mundo lo veía viajar a Irak, convocar el Sínodo y reformar la Curia romana, Francisco vivía un período de aridez espiritual y desolación.

En 2013, al recordar sus años de provincial de los jesuitas, le habló a Antonio Spadaro de su “forma autoritaria y rápida de tomar decisiones”. En el diario se pregunta por una tentación más difícil de advertir, la que se escondía en su disposición a recibir a los argentinos que llegaban a Roma con sus problemas. El reproche se lo hacía a sí mismo. Le costaba decir que no y asumía cada asunto como si fuera omnipotente y de él dependiera resolverlo todo. Me consta que lo intentó muchas veces y que en más de una ocasión fue de ayuda para nuestro país.

Francisco practicaba la “acusación de sí mismo”, que había aprendido leyendo a Doroteo de Gaza. Consiste en preguntarse, antes de cargarle la culpa a otro, qué parte le toca a uno y a quién pudo haber lastimado. En la derecha católica y fuera de ella hay quienes leen estas páginas como prueba de que vivía en conflicto consigo mismo, inseguro de su fe. En The Catholic Herald, Michael Haynes concluye que nunca debió haber sido Papa. En el video de presentación, Tucho habla de quienes se alegraban de poder “enterrarlo”.

Fue a Pedro, con todas sus flaquezas, a quien Jesús le prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. Es posible reconocer en la prueba de Francisco algo de la noche oscura de san Juan de la Cruz. Santa Teresita de Lisieux, tan querida por Francisco, conoció al final de su vida el tormento de la duda. Santa Teresa de Calcuta pasó largos años sin sentir la presencia de Dios, mientras seguía cuidando a los moribundos. Al salir de su propia crisis, Francisco se propuso acercarse más a los pobres, a los enfermos y a quienes estaban solos.

El 18 de febrero de 2018, Francisco anotó que había muerto el padre de la periodista Elisabetta Piqué. Ella volaba a Buenos Aires para el funeral. Francisco le preguntó a Gerard O’Connell, el marido de Elisabetta, a qué hora llegaba el avión. Una hora después del aterrizaje la llamó. A mí también me tocaron gestos así de Francisco y sé lo que significan para quien los recibe. Estas anécdotas describen al ser humano que fue.

En lo personal, este diario me ayudó a comprender mejor algunas actitudes suyas y a despejar interrogantes que en más de veinte años de relación quedaron pendientes de respuesta. Fue, por supuesto, un hombre como todos, con sus tribulaciones, sus miedos, sus tentaciones y sus culpas. Fue también un ser excepcional, que vivió cosas extraordinarias, supo reconocer sus errores, sus defectos y sus carencias, se esforzó por superarlos y al final de su vida se entregó a los brazos de Dios. Es decir, un santo. Cabe esperar que, más temprano que tarde, Francisco sea elevado a los altares.