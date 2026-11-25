El vehículo volcó en una importante vía de circulación en las afueras de El Cairo y fue alcanzado por las llamas. Otras 15 personas resultaron heridas y alrededor de 40 ambulancias participaron del operativo de emergencia.

Hoy 16:56

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles 25 de noviembre tras el vuelco y posterior incendio de un camión cisterna en una autopista de circunvalación en las afueras de El Cairo, Egipto, según informó el Ministerio de Salud de ese país.

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El accidente se produjo sobre un túnel ubicado en el distrito de Al-Warraq, perteneciente a la gobernación de Guiza, una zona densamente poblada que integra el área metropolitana de la capital egipcia.

Tras el siniestro, las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia que contó con la participación de alrededor de 40 ambulancias. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Las imágenes registradas por testigos y verificadas por la agencia AFP mostraron enormes llamaradas y columnas de humo que se elevaron sobre la autopista. De acuerdo con medios locales, los bomberos consiguieron controlar el fuego.

Una de las hipótesis apunta a que el conductor habría perdido el control del vehículo e impactado contra una barrera de hormigón. Sin embargo, todavía no se establecieron de manera definitiva las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

Los accidentes de tránsito representan una problemática recurrente en Egipto, donde el exceso de velocidad, las deficiencias en los controles viales y el estado de algunas carreteras figuran entre los principales factores de riesgo.