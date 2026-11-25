Juana Mailén Terranova, estudiante de sexto grado del Instituto San Ignacio de Loyola, fue distinguida por su relato “Chivi, el cabrito de San Gregorio”. Participaron 275 alumnos de distintos puntos del país.

Hoy 17:07

Una estudiante de Loreto obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Cuentos, Relatos e Historietas organizado por la Academia Nacional de Ciencias. Se trata de Juana Mailén Terranova, alumna de sexto grado del Nivel Primario del Instituto San Ignacio de Loyola.

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La pequeña fue distinguida en la categoría correspondiente a alumnos del segundo ciclo por su cuento titulado “Chivi, el cabrito de San Gregorio”, elaborado a partir de la temática “Los cultivos y el pastoreo, ayer y hoy”.

El certamen reunió a 275 estudiantes de todo el país, por lo que el reconocimiento representa un importante logro para la joven escritora y para la comunidad educativa de la institución.

La noticia fue compartida con mucha alegría por el Instituto San Ignacio de Loyola, que felicitó a Juana por su talento, creatividad y esfuerzo.

También destacaron el acompañamiento de su familia y el trabajo de su docente, Patricia Leguizamón, quienes hicieron posible su participación en la competencia.

Desde la institución celebraron el reconocimiento y expresaron su orgullo por la representación que Juana hizo del colegio y de la ciudad de Loreto.