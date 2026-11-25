La Albiceleste, que llegó a estar 0-2 abajo, igualó 3-3 con los europeos y, gracias al empate entre Australia y Mozambique, pasó como segunda del grupo.

Hoy 14:30

En un encuentro cargado de emociones, la Selección Argentina empató 3 a 3 con Dinamarca y consiguió la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub 17. El conjunto dirigido por Diego Placente estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó en el complemento y logró avanzar a la siguiente instancia.

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El panorama se complicó para la Albiceleste a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Madsen abrió el marcador de penal tras una polémica decisión arbitral. Sobre el cierre de la primera etapa, Chukwuani amplió la diferencia para los europeos con un remate que se desvió en un futbolista argentino.

Lejos de resignarse, Argentina mostró otra cara en el complemento y consiguió revertir el resultado en apenas diez minutos. Giovanni Baroni descontó a los 58 minutos, mientras que Juan Policella estableció la igualdad a los 62.

La reacción argentina continuó y, a los 68 minutos, Alan Alcaraz sacó un potente remate para decretar el 3 a 2 parcial. Sin embargo, Dinamarca volvió a golpear a los 78 minutos por intermedio de Khatar, quien estableció el empate definitivo.

La igualdad entre Australia y Mozambique por 2 a 2 permitió que el seleccionado nacional terminara en el segundo puesto de su grupo con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

De esta manera, los dirigidos por Diego Placente aseguraron su continuidad en la Copa del Mundo y deberán esperar hasta este viernes, cuando finalice la fase de grupos, para conocer a su próximo rival en la instancia de eliminación directa.