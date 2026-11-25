Boca Juniors y Platense se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20 horas, en Santiago del Estero. River y Estudiantes lideran el historial de títulos obtenidos en el escenario santiagueño.

Hoy 13:42

El Estadio Único Madre de Ciudades volverá a ser protagonista de una definición del fútbol argentino. El próximo miércoles 2 de diciembre, a partir de las 20 horas, Boca Juniors y Platense se enfrentarán en la que será la duodécima final que albergará el recinto santiagueño desde su inauguración en 2021.

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Con cinco clubes que lograron dar la vuelta olímpica en su campo de juego, el estadio se consolidó como uno de los principales escenarios para las definiciones del fútbol nacional, posicionando a Santiago del Estero como sede de importantes acontecimientos deportivos.

River Plate y Estudiantes de La Plata son los máximos ganadores en el Madre de Ciudades, con tres títulos cada uno. Por su parte, Boca Juniors y Rosario Central acumulan dos consagraciones, mientras que Platense registra una.

La última definición disputada en suelo santiagueño tuvo lugar el 26 de septiembre de 2026, cuando Rosario Central venció por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata y conquistó la Supercopa Internacional, consiguiendo su segundo título en el estadio.

Ahora, el Xeneize buscará su tercera consagración en Santiago del Estero para alcanzar a River y Estudiantes en lo más alto del historial, mientras que el Calamar intentará repetir la histórica conquista que protagonizó en junio de 2025.

Todas las finales disputadas en el Estadio Único Madre de Ciudades

4 de marzo de 2021: River Plate – Supercopa Argentina 2019.

River Plate – Supercopa Argentina 2019. 8 de diciembre de 2021: Boca Juniors – Copa Argentina 2020/21.

Boca Juniors – Copa Argentina 2020/21. 17 de diciembre de 2021: River Plate – Trofeo de Campeones 2021.

River Plate – Trofeo de Campeones 2021. 1 de marzo de 2023: Boca Juniors – Supercopa Argentina 2023.

Boca Juniors – Supercopa Argentina 2023. 16 de diciembre de 2023: Rosario Central – Copa de la Liga Profesional 2023.

Rosario Central – Copa de la Liga Profesional 2023. 22 de diciembre de 2023: River Plate – Trofeo de Campeones 2023.

River Plate – Trofeo de Campeones 2023. 5 de mayo de 2024: Estudiantes de La Plata – Copa de la Liga Profesional 2024.

Estudiantes de La Plata – Copa de la Liga Profesional 2024. 21 de diciembre de 2024: Estudiantes de La Plata – Trofeo de Campeones 2024.

Estudiantes de La Plata – Trofeo de Campeones 2024. 1 de junio de 2025: Platense – Torneo Apertura 2025.

Platense – Torneo Apertura 2025. 13 de diciembre de 2025: Estudiantes de La Plata – Torneo Clausura 2025.

Estudiantes de La Plata – Torneo Clausura 2025. 26 de septiembre de 2026: Rosario Central – Supercopa Internacional.

El ranking de campeones en Santiago del Estero

River Plate: 3 títulos.

3 títulos. Estudiantes de La Plata: 3 títulos.

3 títulos. Boca Juniors: 2 títulos.

2 títulos. Rosario Central: 2 títulos.

2 títulos. Platense: 1 título.

El próximo 2 de diciembre, el Madre de Ciudades sumará un nuevo capítulo a su historia y conocerá al campeón de su duodécima final, en otra jornada que tendrá a Santiago del Estero en el centro de la escena del fútbol argentino.