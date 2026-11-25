El entrenador español explicó por qué jamás intentó incorporar al argentino a sus equipos tras dejar Barcelona y recordó la exitosa etapa que compartieron en el conjunto catalán.

Hoy 13:35

Pep Guardiola sorprendió con una revelación sobre su relación con Lionel Messi y explicó por qué nunca buscó reencontrarse con el astro argentino en otro club después de su salida de Barcelona en 2012.

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Durante una entrevista con el brasileño Romario, en su podcast Romario TV, el entrenador reconoció que su sentimiento de pertenencia hacia la institución catalana fue determinante: “Nunca le llamé. Soy del Barça, prefería que siguiera allí”.

Guardiola y Messi protagonizaron una de las etapas más gloriosas de Barcelona entre 2008 y 2012. Durante aquel período conquistaron 14 títulos oficiales, entre los que sobresalen dos Champions League y el histórico sextete conseguido en 2009.

El técnico español también destacó la mentalidad competitiva del rosarino, incluso durante las prácticas, y comparó su personalidad ganadora con la de Michael Jordan, una de las máximas leyendas del básquet mundial.

Por último, Guardiola se refirió a su futuro profesional tras abandonar el Manchester City en mayo de 2026, luego de una década al frente del conjunto inglés. Actualmente alejado de los bancos de suplentes, el entrenador no descartó regresar a la actividad, aunque todavía no tiene definido su próximo destino.