El exfutbolista de la selección inglesa fue declarado culpable de conducción temeraria y posesión ilegal de óxido nitroso. Además, deberá realizar trabajos comunitarios y no podrá conducir durante dos años.

Hoy 13:21

El exdelantero inglés Raheem Sterling fue condenado a 12 meses de prisión por la Justicia británica tras protagonizar un accidente automovilístico. Sin embargo, la ejecución de la pena quedó suspendida durante 18 meses, por lo que evitará ingresar a la cárcel.

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El episodio ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando el exfutbolista de 31 años sufrió un accidente a bordo de su Lamborghini luego de conducir de manera peligrosa por diferentes carreteras de Inglaterra.

Durante el proceso judicial, Sterling reconoció los cargos por conducción temeraria, posesión de seis recipientes de óxido nitroso para consumo ilegal y haberse negado a proporcionar una muestra a las autoridades policiales.

Además de la condena, el Tribunal de Magistrados de Basingstoke dispuso que el británico deberá cumplir 100 horas de trabajos comunitarios y permanecerá inhabilitado para conducir vehículos durante dos años.

Durante la audiencia, la jueza Kirsty Allman destacó los antecedentes personales del acusado. Sterling, quien defendió las camisetas de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, escuchó la sentencia sin manifestar ninguna reacción.