El mediocampista de la Selección Argentina habló sobre la imagen de su infancia que se viralizó en las redes sociales y contó cómo nació su vínculo con el Xeneize.

Hoy 12:58

Nico Paz volvió a despertar la ilusión de los hinchas de Boca Juniors luego de explicar el origen de una fotografía en la que aparece durante su infancia con la camiseta azul y oro. El futbolista se refirió al tema tras la victoria del Como por 1-0 ante AEK Atenas por la Champions League.

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En diálogo con TNT Sports, el mediocampista de 22 años recordó que durante sus primeros años solía recibir camisetas de fútbol y reveló un detalle sobre la pasión de sus seres queridos: “La mayor parte de mi familia es de Boca”.

Sus declaraciones generaron repercusión entre los simpatizantes del Xeneize, quienes se ilusionan con la posibilidad de verlo algún día defendiendo los colores del club de La Ribera. Sin embargo, el jugador no confirmó públicamente de qué equipo es hincha.

El integrante de la Selección Argentina ya había tenido la oportunidad de conocer La Bombonera el pasado 28 de mayo, cuando presenció la derrota de Boca por 1-0 ante Universidad Católica, resultado que determinó su eliminación de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Nico Paz atraviesa un gran presente futbolístico en el Como de Italia, que alcanzó los 12 puntos en la Champions League y se consolidó como una de las revelaciones de la competencia europea.