El arzobispo de Buenos Aires estará al frente de un nuevo organismo del Vaticano durante los próximos cinco años. El nombramiento se conoció a poco más de dos semanas de la visita del pontífice a la Argentina, donde recorrió la cárcel de Devoto.

Hoy 12:47

El papa León XIV designó este miércoles al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un nuevo organismo del Vaticano que tendrá alcance internacional y estará dedicado a fortalecer la labor de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad.

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El nombramiento fue comunicado a través del boletín oficial de la Santa Sede y establece que el religioso argentino ejercerá sus nuevas funciones durante un período de cinco años. El organismo estará vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La designación se conoció a poco más de dos semanas de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, durante la cual García Cuerva acompañó al pontífice en su paso por la cárcel de Villa Devoto, una de las actividades de carácter social que formaron parte de su agenda en el país.

El nuevo servicio fue creado mediante una carta apostólica que establece la disolución de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, organismo que será reemplazado por una estructura destinada a mejorar la coordinación del trabajo religioso en los establecimientos penitenciarios de todo el mundo.

Entre sus principales funciones estarán la capacitación de los agentes pastorales, el fortalecimiento de la cooperación entre las comunidades católicas y la promoción del diálogo con las instituciones vinculadas al sistema penitenciario.

La trayectoria de García Cuerva en la pastoral penitenciaria

El arzobispo de Buenos Aires cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento espiritual y social de las personas detenidas. Entre 2010 y 2017 representó a América Latina y el Caribe ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica y también se desempeñó como capellán en establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires.

Además, en diciembre de 2025 había sido nombrado por León XIV como delegado pontificio de dicha comisión, por lo que esta nueva responsabilidad representa una ampliación de las tareas que ya desarrollaba.

García Cuerva y el actual pontífice también compartieron funciones en el Dicasterio para los Obispos, antes de que Robert Francis Prevost fuera elegido sucesor del papa Francisco en mayo de 2025.

Con esta designación, el religioso argentino asumirá un papel central en la coordinación de las iniciativas de la Iglesia Católica destinadas al acompañamiento de las personas privadas de su libertad a nivel mundial.