El espacio promueve el aprendizaje, el compromiso y la participación militante. Durante el acto se entregaron certificados y participaron autoridades provinciales, religiosas y educativas.

Hoy 09:23

La Escuela de Formación y Capacitación Política del Partido Justicialista realizó este martes 24 de noviembre el acto de cierre de su ciclo lectivo, en una ceremonia desarrollada desde las 19 horas en el SUM partidario.

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La institución se constituye como un espacio destinado a promover el aprendizaje, el compromiso y la participación militante, mediante propuestas de formación y reflexión vinculadas con la actividad política.

Durante la jornada se llevó a cabo la entrega de certificados, con la que se reconoció la participación de quienes formaron parte de las distintas instancias de capacitación desarrolladas durante el año.

El acto contó con la presencia del vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el padre Marcelo Trejo; el director de la Escuela, profesor Néstor Trejo; y la concejal Gabriela Ortiz.

La ceremonia marcó la finalización de un nuevo período de actividades y reafirmó el propósito de continuar generando espacios de formación, intercambio y participación dentro del Partido Justicialista.