La joven de 20 años fue identificada tras realizar maniobras peligrosas en la zona de La Frontera. La camioneta quedó secuestrada y la conductora fue imputada por generar una situación de riesgo para terceros.

Hoy 09:20

Una joven streamer de 20 años fue aprehendida en Pinamar luego de protagonizar peligrosas maniobras con una camioneta Dodge RAM 1500 de color rosa en los médanos de La Frontera. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y motivó un operativo policial que terminó con el secuestro del vehículo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protagonista fue identificada como Lara Magalí Rapallo, conocida en las plataformas digitales como Naotzumi, donde cuenta con más de 80 mil seguidores. La joven tiene domicilio en la localidad bonaerense de Pilar y suele compartir publicaciones relacionadas con sus vehículos y actividades.

Las imágenes, difundidas el 22 de noviembre, muestran a la camioneta realizando trompos y giros a gran velocidad sobre la arena, en el sector conocido como La Olla. Además, se observa a varias personas subidas y asomadas por las ventanillas mientras el rodado ejecutaba las maniobras, una situación que generó preocupación por el riesgo.

Cómo fue el operativo y qué pasó con la conductora

A partir de la difusión del video, efectivos de la Subdivisión DDI de Dolores y la Policía Comunal de Pinamar iniciaron tareas para localizar la camioneta.

El procedimiento culminó en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde los uniformados interceptaron el vehículo e identificaron a su conductora. La joven fue aprehendida con intervención de la Fiscalía y posteriormente recuperó la libertad, mientras que la camioneta quedó secuestrada.

La causa quedó en manos de la UFIJ N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell. La investigación se inició por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las conductas de conducción peligrosa que generan riesgos para la vida o la integridad física de terceros.

Le suspendieron la licencia hasta 2099

Tras conocerse el episodio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Rapallo, al considerar que las maniobras representaron un peligro para ella y para las demás personas presentes.

Posteriormente, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que dispuso la inhabilitación preventiva de la joven para conducir hasta el año 2099.

Desde el organismo provincial señalaron que la decisión responde a la gravedad de las maniobras realizadas y al riesgo generado en una zona concurrida por turistas y visitantes.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, también se refirió al procedimiento a través de sus redes sociales y publicó una frase que rápidamente se replicó: “Se hicieron los vivos en La Frontera y se quedaron sin camioneta”.

Además, remarcó que el sector debe ser un espacio para disfrutar y no para poner en peligro a otras personas. El episodio volvió a poner en discusión los riesgos de las maniobras imprudentes con vehículos todoterreno en los médanos de la costa bonaerense.