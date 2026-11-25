El reconocido chef no tuvo reparos al cuestionar algunos modales de la periodista de espectáculo. Le advirtió que recibiría una fuerte sanción si continúa con sus actitudes.

Hoy 09:11

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ser escenario de un momento picante y desopilante. Este martes Edith Hermida protagonizó un tenso intercambio con Germán Martitegui, quien no dejó pasar una actitud de la participante y decidió llamarle la atención frente a todos. Fiel a su estilo desafiante, la periodista no se quedó callada y respondió con ironía, aunque el jurado terminó lanzándole una advertencia que podría complicar su continuidad en el certamen.

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Todo sucedió cuando Edith se acercó al frente para presentar su preparación. Antes de evaluar el plato, Martitegui decidió hacer una observación sobre su comportamiento y le planteó una situación hipotética relacionada con las normas de su restaurante. "Antes yo quiero aclarar algo con vos. ¿Qué pasa si vos venís a mi restaurant y ves que un cocinero está con un plato así apoyado en un costado comiendo así? Y hablando con la boca abierta", le remarcó el chef.

Lejos de mostrarse avergonzada, Hermida se defendió con una respuesta que provocó un nuevo ida y vuelta. "Yo soy así, yo no soy muy fina como vos", le respondió. Sin embargo, el jurado no quiso dejar pasar el comentario y aclaró que su cuestionamiento iba mucho más allá de los modales refinados. "Es una cuestión de educación que no tiene nada que ver con la fineza o no", insistió Martitegui.

Ante la explicación, la conductora de Bendita (El Nueve) optó por disculparse, aunque sin abandonar del todo su particular sentido del humor. "Vos sos muy educado, claro, sí, yo pido disculpas, pido disculpas por este programa", contestó la participante. Pero la conversación todavía tenía un capítulo más: el chef decidió ponerse serio y le hizo una advertencia que sorprendió a todos. "Yo en todo caso, yo creo que hay una situación de disciplina que yo no estoy capacitado para controlar. Si esta situación se repite vas a pasar directamente a la eliminación", le advirtió.

Como era de esperarse, la respuesta de Hermida no tardó en llegar. Lejos de demostrar preocupación por la amenaza, la periodista se tomó la situación con humor y lanzó una provocación en su entrevista individual: "¡Ay! Mirá como tiemblo".