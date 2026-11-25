La actriz argentina-británica recordó el impacto que le produjo encontrarse con Ian McKellen caracterizado como el icónico mago de "El señor de los anillos". Además, se refirió a sus próximos proyectos y a la experiencia de interpretar a Alia Atreides en "Dune: Parte Tres".

Hoy 09:16

Anya Taylor-Joy compartió una anécdota de su participación en "El señor de los anillos: La caza de Gollum" y reveló que quedó impactada al encontrarse con Ian McKellen caracterizado como Gandalf, uno de los personajes más reconocidos de la saga fantástica.

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La actriz habló de esa experiencia durante una entrevista con la revista Dazed, cuya edición de invierno fue presentada el 23 de noviembre. En un video difundido por la publicación, recordó su admiración por McKellen y la emoción que le provocó verlo convertido en el legendario mago.

Taylor-Joy formará parte de la nueva película dirigida por Andy Serkis, en la que interpretará a Seren, una elfa vinculada al reino del Bosque Negro. La producción recuperará el universo creado por J. R. R. Tolkien y tiene previsto su estreno para diciembre de 2027.

Su regreso al universo de Dune

En la misma entrevista, la actriz también habló de su participación en "Dune: Parte Tres", la próxima película de Denis Villeneuve, donde volverá a interpretar a Alia Atreides, la hermana de Paul Atreides, personaje encarnado por Timothée Chalamet.

Taylor-Joy explicó que trabajar en esta historia la llevó a explorar aspectos de su propia identidad y a investigar sus raíces familiares. Recordó que durante gran parte de su vida se sintió como alguien que no terminaba de encajar y que, a partir de este personaje, comenzó a interesarse más por las generaciones de mujeres de su familia que emigraron para comenzar una nueva vida.

La actriz también reflexionó sobre su infancia en Londres, las dificultades que atravesó durante esos años y la manera en que esas experiencias influyeron en su sensibilidad y en su carrera.

Con estos dos proyectos, Taylor-Joy se prepara para formar parte de dos de las franquicias de fantasía y ciencia ficción más importantes del cine. "Dune: Parte Tres" tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que "El señor de los anillos: La caza de Gollum" tiene su estreno programado para 2027.