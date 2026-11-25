Las temperaturas del océano Pacífico ya superan los 4 °C por encima de los valores normales frente a las costas de América del Sur. Los especialistas alertan sobre alteraciones que El Niño puede producir en los patrones de lluvias y temperaturas a escala global.

Hoy 08:42

El fenómeno climático de El Niño atraviesa una fase de intensificación extraordinaria en el océano Pacífico ecuatorial. Las temperaturas del agua ya superan los 4 °C por encima de los valores habituales en sectores cercanos a las costas de América del Sur y los principales modelos climáticos anticipan que el calentamiento podría alcanzar niveles históricos durante el verano austral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque todavía no hay certezas de que vaya a convertirse en el episodio más intenso jamás registrado, las proyecciones abren la posibilidad de que supere los registros de los dos grandes eventos de las últimas décadas: los de 1997-1998 y 2015-2016.

Los últimos diagnósticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial se encuentra en una fase cálida de muy fuerte intensidad. La combinación de temperaturas oceánicas elevadas y cambios en la circulación atmosférica confirma que no se trata solamente de un calentamiento superficial del mar, sino de un fenómeno consolidado que ya está modificando los patrones climáticos.

Las mediciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) muestran la magnitud del calentamiento. En la región Niño 3.4, una de las principales referencias utilizadas para determinar la intensidad del fenómeno, la temperatura superficial del mar registró una anomalía de 2,5 °C hacia fines de octubre. En otras regiones las temperaturas llegaron a 3,6 °C, y frente a las costas de Ecuador y Perú alcanzaron los 4,4 °C por encima del promedio histórico.

En algunos sectores del Pacífico oriental, las anomalías puntuales llegaron incluso a los 6,5 °C. Se trata de valores excepcionalmente elevados que muestran cómo el núcleo más intenso del calentamiento se concentra actualmente frente al continente sudamericano.

El calentamiento tampoco se limita a la superficie. Durante los primeros meses de 2026, tres ondas Kelvin cálidas se desplazaron desde el Pacífico occidental hacia el este y transportaron grandes volúmenes de agua caliente. Este proceso contribuyó a elevar las temperaturas en las capas subsuperficiales del océano y a consolidar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de El Niño.

Los expertos siempre enfatizan que no hay una proporcionalidad directa entre la intensidad de calentamiento del agua del Pacífico y sus efectos en el resto del mundo, pero sí lo hay con la probabilidad de que estos se intensifiquen.

¿Puede superar a los grandes “Niños” de la historia?

Las perspectivas para los próximos meses son particularmente llamativas. Los modelos dinámicos y estadísticos recopilados por el IRI y la NOAA anticipan que las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 podrían superar los 3 °C durante el trimestre que abarca desde noviembre de 2026 hasta enero de 2027.

El período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 aparece como el momento de mayor intensidad previsto por los modelos. Según las proyecciones del CIIFEN, las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar e incluso superar algunos de los valores históricos registrados durante los eventos más intensos.

El SMN, por su parte, estima que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño se mantenga en la categoría de muy fuerte intensidad durante el verano austral. Sin embargo, considera que todavía es prematuro afirmar que se trata del mayor episodio registrado.

Cómo será el verano en América del Sur

Más allá de los récords de temperatura, la preocupación de los especialistas está puesta en las alteraciones que El Niño puede producir en los patrones de lluvias y temperaturas a escala global.

Para América del Sur, las proyecciones muestran un escenario de fuertes contrastes. Durante el trimestre que abarca desde diciembre de 2026 a febrero de 2027, los modelos anticipan temperaturas entre 2,5 °C y 4 °C por encima de los valores normales en amplias zonas del norte del continente, entre ellas Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el centro-norte de Brasil.

En cuanto a las precipitaciones, el fenómeno suele favorecer un incremento de las lluvias en el sudeste de América del Sur, mientras que otras regiones tropicales pueden experimentar condiciones más secas. Los pronósticos apuntan a precipitaciones superiores a lo normal en la costa de Ecuador y el norte de Perú, así como en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y buena parte de la cuenca del Plata. En contraste, se esperan déficits de lluvias en sectores del norte de Sudamérica, la Amazonia y algunas regiones de Bolivia y Chile.

Las advertencias ya comienzan a aparecer en distintos países. En Ecuador, el Fondo Monetario Internacional señaló que un episodio de El Niño de gran intensidad representa uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas del país. En Estados Unidos, los servicios meteorológicos advirtieron sobre posibles inundaciones costeras en California y Florida, en un contexto de mareas excepcionalmente altas, lluvias y temperaturas oceánicas elevadas.

En Cuba, en tanto, las autoridades meteorológicas alertaron sobre un incremento de la inestabilidad atmosférica y la posibilidad de lluvias intensas en el occidente de la isla.

Qué puede pasar en la Argentina

En la Argentina, los antecedentes históricos muestran que los episodios de El Niño fuerte o muy fuerte suelen estar asociados con un incremento de las precipitaciones en el centro y el noreste del país. Según los análisis del SMN, las provincias del Litoral y el noreste argentino suelen ser las más expuestas a este patrón. Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa presentan una mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de los valores normales. En episodios de fuerte intensidad, los excesos acumulados durante el trimestre pueden alcanzar entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios climatológicos.

La tendencia también se extiende hacia el norte y centro de la región pampeana, con posibles excesos de lluvias en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este comportamiento aumenta la exposición a anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio. En sectores del noroeste argentino y de las regiones cordilleranas, la respuesta histórica de las precipitaciones suele ser neutra o incluso deficitaria.

En materia de temperaturas, los registros analizados por el SMN muestran que durante los eventos fuertes de El Niño la mayor frecuencia de días nublados y lluviosos suele moderar las temperaturas medias en buena parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia.

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, las anomalías históricas en estas zonas oscilaron entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales.