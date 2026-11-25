El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones cubiertas y temperaturas agradables. Los añatuyenses pueden esperar un día templado con mínimas y máximas que oscilan entre 19 y 27 grados.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, la situación climática se caracteriza por un cielo cubierto, lo que le da un aspecto gris a la jornada. La temperatura actual es de 21.3 °C, con una sensación térmica muy similar de 21.4 °C.

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La humedad en la zona se encuentra en un 73%, lo que genera una sensación de calidez en el ambiente. Además, el viento sopla a 10.1 km/h desde el sureste, aportando un leve alivio a la temperatura.

Para el día de hoy, se pronostica que las temperaturas oscilarán entre 19.8 °C y 27.2 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima templado, aunque con un cielo que no dará tregua a los rayos del sol.

El clima para mañana, jueves 26 de noviembre, se anticipa nublado, con mínimas de 18.6 °C y máximas que alcanzarán 29.4 °C. Se espera un ligero ascenso en la temperatura máxima, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más marcada.

Finalmente, el pronóstico para el viernes 27 de noviembre indica un día soleado, con mínimas de 19.3 °C y máximas que rondarán los 29.6 °C. Así, los añatuyenses podrán disfrutar de un fin de semana más cálido y soleado tras estos días nublados.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.