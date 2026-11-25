Los termenses se encuentran bajo una condición de neblina, mientras que el pronóstico prevé lluvias irregulares para el día de hoy. Las temperaturas oscilarán entre los 19.2 °C y 24.3 °C.

Hoy 08:03

Hoy, los termenses amanecen con una atmósfera de neblina persistente que cubre la ciudad, generando un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual se sitúa en 19.5 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 21.6 °C debido a la alta humedad.

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Para el día de hoy, se espera un clima variable, con lluvia irregular en las cercanías. Las temperaturas tendrán una mínima de 19.2 °C y una máxima que podría llegar a 24.3 °C, lo que sugiere la posibilidad de un día algo inestable.

El viento, que sopla a 5 km/h desde el suroeste, no ayudará a disipar la neblina, lo que podría hacer que la visibilidad sea reducida en algunas zonas. Los termenses deben tener precaución al desplazarse.

Para mañana, se anticipa un día cubierto con temperaturas que oscilarán entre 18.9 °C y 28.1 °C. Es un cambio notable en comparación con el clima actual, ya que se prevé que el cielo permanezca gris durante gran parte del día.

Finalmente, el pronóstico para el viernes indica que seguirán las lluvias irregulares en la región, con mínimas de 18.7 °C y máximas de hasta 29.6 °C. Los termenses deben estar preparados para un clima inestable en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.