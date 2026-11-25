Un frente frío congeló gran parte del país europeo y el servicio meteorológico alertó a la población sobre la posible caída de aguanieve.

Hoy 07:47

Una fuerte ola polar afecta a gran parte de Francia. El martes 24 de noviembre, el noroeste del país europeo despertó con temperaturas por debajo de los 0° C. La más baja se registró en la localidad de Charleville-Mézières, donde llegó a -8,2°C, algo poco habitual para el mes de noviembre.

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Según informó la cadena de televisión francesa BFM TV se trató de la temperatura más baja registrada en esa ciudad desde el 6 de enero, en pleno invierno. De acuerdo con los datos de Météo-France, el servicio meteorológico francés, la mínima llegó a ubicarse 8°C por debajo de la media estacional.

El frío intenso también afectó amplias zonas comprendidas entre la región de Hauts-de-France y las áreas montañosas del este del país. En varias localidades, los registros térmicos estuvieron entre siete y ocho grados por debajo de los valores habituales para noviembre.

En tanto, en París no se registraron valores bajo cero. Sin embargo, la capital francesa alcanzó una mínima de 2,1 °C, tres grados por debajo de la media estacional.

De cara al miércoles 25 de noviembre, existe riesgo de lluvias heladas en las regiones afectadas por el frío intenso. Este fenómeno meteorológico se produce cuando las gotas de lluvia se congelan al entrar en contacto con superficies frías, lo que genera una capa de hielo sobre calles, veredas y rutas.

Sin embargo, los días más duros para el norte de Francia serían el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre.

Según informó The Weather Channel, en la región de Hauts-de-France, las temperaturas estarán hasta 8 °C por debajo de este umbral, superando significativamente las que se suelen observar en invierno. “Este anticipo del invierno se sentirá especialmente en las regiones del norte y del este”, explicó la cadena de televisión.