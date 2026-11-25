El Sumo Pontífice se pronunció tras el cierre de la cumbre climática de la ONU sin un acuerdo entre las grandes potencias.

Hoy 08:00

El papa León XIV expresó este miércoles su preocupación por que la cumbre climática de la ONU (COP31), que se celebró en Turquía, haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros y llamó a los gobiernos a un "renovado sentido de responsabilidad" para la protección del medio ambiente.

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"Ante la creciente frecuencia de los fenómenos medioambientales extremos relacionados con la crisis climática, resulta preocupante que la COP31 haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros para abordarla con seriedad y responsabilidad", afirmó en un mensaje tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

Y agregó que no hay que olvidar nunca "el rostro humano de la crisis climática, que afecta a la vida de millones de personas, golpea a comunidades enteras y compromete las perspectivas de las generaciones futuras".

Para el pontífice estadounidense, "esta situación exige un renovado sentido de la responsabilidad compartida, nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios fundamentales en los comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de nuestras sociedades".

Al respecto hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a todas las personas "para que se asuma un compromiso renovado con la promoción de una cultura del cuidado de la creación, que sitúe en el centro la dignidad que Dios ha concedido a cada ser humano, el bien común y la solidaridad con los más pobres y las generaciones futuras".

La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) no logró este domingo alcanzar un consenso político en el texto base propuesto por la presidencia turco-australiano, por lo que no habrá un nuevo acuerdo global.

Tras el rechazo del borrador en la plenaria final por parte de los 27 países de la UE, el Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, entre otros países, la COP31 no tendrá un acuerdo político sobre cómo combatir el calentamiento global debido a las discrepancias entre diferentes bloques acerca del abandono de los hidrocarburos o la financiación climática en favor de los países en desarrollo.