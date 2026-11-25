El mandatario argentino partirá este miércoles por la noche hacia Asunción junto al canciller Pablo Quirno. El encuentro bilateral está previsto para el jueves. Qué temas abordarán.

Hoy 07:45

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Paraguay para mantener su primer encuentro presencial con el nuevo mandatario de ese país, Pedro Alliana, quien asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera vinculada con la quiebra de Ueno Bank.

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Según confirmaron fuentes oficiales, Milei partirá esta noche rumbo a Asunción acompañado por el canciller Pablo Quirno. La reunión entre ambos jefes de Estado está prevista para mañana, jueves. Una vez finalizada, la comitiva argentina regresará a Buenos Aires.

La visita se produce pocas semanas después de que Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay, el pasado 6 de noviembre, tras la destitución de Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país vecino.

El encuentro tendrá como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda de cooperación política, económica y comercial, en un contexto de transición institucional en Paraguay.

Los temas que abordarán Milei y Alliana

Entre los principales asuntos que se tratarán durante la reunión figuran la Hidrovía Paraná-Paraguay, los proyectos de infraestructura y energía, las cuestiones vinculadas con las zonas limítrofes y la cooperación en materia de seguridad.

También se espera que los mandatarios analicen estrategias conjuntas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, además de avanzar en iniciativas destinadas a mejorar la integración comercial entre ambos países.

La agenda podría incluir una actividad con representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y promover inversiones.