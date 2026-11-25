Ocurrió en el distrito de Bogor, a unos 60 kilómetros de Yakarta. Los cuerpos fueron hallados a una profundidad de 40 metros y los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes.

Hoy 07:56

Tres personas murieron en Indonesia tras inundarse una mina de oro en el distrito de Bogor (oeste), situado en la provincia de Java Occidental, a unos 60 km al sur de la capitalina Yakarta. Ahora los rescatistas buscan hallar a otros 23 desaparecidos tras el desastre.

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La agencia de búsqueda y rescate (Basarnas) del país del Sudeste Asiático señaló en un comunicado que varios efectivos "han estado evaluando el lugar y extrayendo agua de la excavación minera" desde las 8:30 hora local (1:30 GMT) y que durante la mañana encontraron los cuerpos sin vida de tres personas.

La recuperación de los cadáveres, hallados a una profundidad de entre 30 y 40 metros aproximadamente, se llevó a cabo en torno al mediodía y por el momento no han sido identificados, añadió Basarnas.

Las víctimas quedaron atrapadas en una mina de oro a cielo abierto que se inundó cuando un río cercano se desbordó tras las lluvias torrenciales registradas el lunes, informó la Policía.

Según señalaron hoy las autoridades, otros 23 mineros permanecen atrapados en la mina y continúan las labores de búsqueda para rescatarlos.

En otro accidente relacionado con minas en el Sudeste Asiático, el pasado mayo, un grupo de mineros de Laos que había entrado en una cueva en busca de yacimientos de oro quedó atrapado en la cavidad, en la ciudad de Long Chaeng, después de que las lluvias la inundaran y provocaran un deslizamiento de tierra que bloqueó la salida.

De los siete desaparecidos, cinco de ellos fueron rescatados con vida una semana después del incidente.

En 2018, los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol Jabalíes Salvajes fueron rescatados de la cueva de Tham Luang de Tailandia, en una misión que atrajo la atención internacional y fue retratada en películas, documentales y libros.