La joven de 25 años compartió imágenes desde un estudio de grabación y anticipó que falta poco para conocer su música. Su hermana le expresó públicamente su apoyo y celebró esta nueva etapa artística.

Hoy 07:45

Ailín Becerra, hermana de la cantante María Becerra, confirmó que está próxima a dar un nuevo paso en su carrera y que se prepara para lanzar sus primeras canciones. La joven, que actualmente se desempeña como creadora de contenido en redes sociales, compartió imágenes desde un estudio de grabación y despertó expectativa entre sus seguidores.

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“No me olvido que les prometí sacar música y ya falta muy poco. No puedo explicarles la ansiedad que manejo”, escribió Ailín en una publicación de Instagram, en la que mostró parte del trabajo que viene realizando para concretar su proyecto musical.

El anuncio recibió rápidamente la reacción de María Becerra, quien compartió las fotografías de su hermana y le dedicó un mensaje de apoyo: “Se viene con todo mi chiquita. Te amo”.

Ailín tiene 25 años y cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, donde construyó una comunidad a partir de sus publicaciones y contenidos. Ahora busca ampliar su actividad y comenzar un recorrido propio dentro de la música.

Por el momento, no se difundieron adelantos de sus canciones ni se confirmó una fecha de lanzamiento. Tampoco trascendieron detalles sobre el estilo musical que tendrá su primera producción.

El vínculo entre ambas también quedó reflejado en los últimos shows de María. Ailín estuvo presente en una de las presentaciones de su hermana en el Arena de Buenos Aires y compartió una historia en Instagram para expresar su admiración: “Sos increíble”.

De esta manera, la familia Becerra suma una nueva apuesta a la escena musical argentina, mientras crece la expectativa por conocer el material con el que Ailín buscará iniciar su camino como cantante.