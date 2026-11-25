Los bandeños enfrentarán un clima cambiante en los próximos días, con lluvias irregulares y temperaturas moderadas. Se espera que el calor vaya en aumento a medida que avance la semana.

Hoy 08:11

En La Banda, la jornada comienza con lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría generar algunas dificultades para los bandeños que transiten por la ciudad. La temperatura actual se sitúa en 20.4 °C, con una sensación térmica de 22.2 °C.

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La humedad en el ambiente es del 88%, lo que añade una sensación de bochorno a la jornada. El viento sopla a 6.1 km/h desde el SSW, lo que contribuye a un clima algo pesado, típico de esta época del año en Santiago del Estero.

Para hoy, se pronostica que las temperaturas oscilen entre los 20 °C de mínima y los 25.8 °C de máxima, lo que indica que, a pesar de las lluvias, el calor no se hará esperar. Los bandeños deberán estar preparados para cualquier eventualidad climática.

El día de mañana, la situación climática cambiará con un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 19.7 °C y 28.3 °C. Este cambio permitirá un leve alivio en comparación con el calor intenso que hemos experimentado recientemente.

Finalmente, el pronóstico para el día 27 de noviembre indica un clima soleado, con mínimas de 19.9 °C y máximas que podrían alcanzar los 29.9 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un clima más estable y caluroso, después de estos días de lluvias irregulares.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.