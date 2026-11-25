En su columna de este miércoles en Radio Panorama, el licenciado analizó los indicadores de actividad, la evolución del dólar y el comportamiento de los precios. También se refirió a las perspectivas empresariales y al escenario político de cara a los próximos meses.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario económico argentino y se refirió a la posibilidad de una recesión técnica, que se configura cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.

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Durante su columna para Radio Panorama, señaló que octubre habría mostrado señales de recuperación en distintos sectores, entre ellos el petróleo, la construcción, los despachos de cemento y algunas actividades industriales.

En ese sentido, sostuvo que existe un repunte en determinados rubros, aunque consideró necesario observar cómo evolucionan los indicadores durante los próximos meses.

Granados también puso el foco en la relación entre el dólar y la inflación. Según indicó, el tipo de cambio aumentó un 8% en lo que va del año, mientras que la inflación acumuló un 25%.

Al analizar el comportamiento de los precios, mencionó la preocupación por un posible traslado de la suba del dólar a los alimentos. Sin embargo, afirmó que ese movimiento todavía no se habría concretado y que las empresas del sector mantienen conversaciones para evaluar cómo continuará el escenario.

En ese contexto, explicó que los márgenes de rentabilidad son cada vez más reducidos y que la competencia limita la posibilidad de aplicar nuevos aumentos. “Si se llegan a subir los precios ahora, no se vende, porque están compitiendo”, comentó.

Las expectativas para después del verano

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió a las perspectivas políticas y económicas para los próximos meses. Mencionó una información del periodista Joaquín Morales Solá sobre contactos entre representantes del denominado círculo rojo y dirigentes políticos para pedirles que no abandonen el respaldo al presidente Javier Milei.

Según esa versión, el planteo estaría vinculado con la posibilidad de que una eventual alternativa política resulte peor que el actual gobierno.

A partir de ese escenario, el columnista consideró que distintos sectores parecen adoptar una posición de espera, a la expectativa de lo que suceda después del verano.

“Entonces, está alineándose la cosa para esperar qué va a pasar después del verano, esa es la sensación que uno tiene”, concluyó.

De esta manera, Granados planteó un panorama atravesado por las señales de recuperación de algunos sectores, la cautela de las empresas frente a los precios y las expectativas económicas y políticas para los próximos meses.